Groningse coffeeshops krijgen tot september uitstel voor verkoop illegale hasj

Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

Coffeeshops in Groningen krijgen tot 1 september de tijd om over te stappen op volledig gereguleerde hasj. De overheid verlengt de periode waarin niet wordt gehandhaafd op de verkoop van illegale hasj.

Sinds 7 april mogen coffeeshops in Stad alleen nog legale wiet inkopen. Dat is zo, omdat Groningen meedoet aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, oftewel de ‘wietproef’. Voor hasj geldt tijdelijk een uitzondering, omdat telers nog niet genoeg gereguleerde hasj kunnen leveren. In eerste instantie zou deze uitzondering duren tot 10 juni, maar dat wordt nu verlengd tot 1 september.

Volgens minister David van Weel en staatssecretaris Vincent Karremans is de productie van gereguleerde hasj nog niet op volle kracht. Vooral populaire soorten zijn nog niet voldoende beschikbaar. Ook is de keuze beperkt, omdat slechts twee telers hasj leveren. Wiet is inmiddels wel voldoende beschikbaar, maar het aanbod sluit nog niet goed aan op de vraag. De extra tijd moet telers en coffeeshops de kans geven om de afstemming tussen vraag en aanbod te verbeteren.