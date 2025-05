Groningse brandweer herdenkt gevallen collega’s: “Na 80 jaar nog zó belangrijk”

De herdenking zondagochtend bij het monument aan de Sontweg. Foto: brandweer Groningen

De Groningse brandweer heeft zondagochtend bij het oorlogsmonument aan de Sontweg stilgestaan en een bloemstuk gelegd ter nagedachtenis aan zeven collega’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen.

Teamleider Sietse Smit legde samen met brandmeester van dienst Chris Reitsema een bloemstuk bij het monument. “Ook na tachtig jaar is het nog zó belangrijk om te blijven herdenken. Het voelt erg eervol om samen met collega’s op deze manier en op deze plek stil te staan bij dat wat er is gebeurd”, aldus Smit. Op het monument staan de namen van zeven collega’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld om het leven kwamen.

Op het monument bij de brandweerkazerne aan de Sontweg staan de namen van zeven collega’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Eén van hen is Leendert M. van Noppen. Foto: brandweer Groningen

‘Aart’ en ‘Onkie’

Eén van de namen op het monument is die van Leendert M. van Noppen. Leendert Martinus van Noppen werd geboren op 15 augustus 1917 op Java, in het voormalig Nederlands-Indië. Hij verhuisde naar Groningen waar hij aan het werk ging als wachtmeester bij de gezamenlijke staatsbrandweerpolitie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij betrokken bij het verzet. Onder de schuilnamen ‘Aart’ en ‘Onkie’ was hij actief voor een aantal knokploegen. Ook had hij een functie binnen de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. In 1944 stuurde hij samen met zijn verloofde Fransje Wassenaar regelmatig voedselpakketten per schip naar het westen van Nederland. Van Noppen zat ondergedoken in de Groningse brandweerkazerne, die in de oorlog gevestigd was aan het Zuiderdiep.

Neergeschoten

Op 10 maart 1945 werd Van Noppen uitgenodigd om zijn achterstallige salaris op te komen halen bij het hoofdkantoor van de politie, dat toen nog aan het Guyotplein was gevestigd. Toen hij zich daar meldde, werd de SD gewaarschuwd, omdat zij weet hadden gekregen van de activiteiten van de wachtmeester. Van Noppen werd gearresteerd en toen hij probeerde te vluchten, werd hij neergeschoten en overgebracht naar het Huis van Bewaring. Daar werd hij ondervraagd door de Sicherheitsdienst, maar hij liet niets los. De volgende ochtend overleed Van Noppen aan zijn verwondingen. Hij werd 27 jaar.

“Het raakt me om te zien hoe oud-collega’s worden geëerd”

Bij de herdenking zondagochtend was achterachterachterneef Leo van Noppen aanwezig. Hij vindt het indrukwekkend dat er na al die jaren nog steeds aandacht is voor het verlies van zijn oom. “Het raakt me om te zien hoe de brandweer op deze manier oud-collega’s eert en stilstaat bij hun inzet en betrokkenheid in een moeilijke tijd in onze geschiedenis”, aldus Leo van Noppen.

Leendert M. van Noppen ligt begraven op de Zuiderbegraafplaats. In de wijk Hoornse Meer is een straat naar hem vernoemd: de L.M. van Noppenstraat. Zondagavond loopt een aantal brandweercollega’s mee met de traditionele stille tocht die van het Joods Monument aan de Hereweg naar de Martinikerk voert.