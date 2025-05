Groningse artiest Miss Helena brengt de muziek van Vera Lynn tot leven

Vintage-zangeres Miss Helena uit Groningen brengt muziek uit de jaren ’40 opnieuw tot leven. Bluebirds is een oprecht eerbetoon aan Dame Vera Lynn en de muziek die hoop bracht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze EP, uitgebracht ter ere van 80 jaar bevrijding, is een mix van moderne interpretaties van klassiekers zoals The White Cliffs of Dover en We’ll Meet Again en originele nummers geïnspireerd op het levensverhaal van Vera Lynn.

In een verscheidenheid aan prachtige kostuums geïnspireerd op de jaren 40, neemt ze haar publiek mee op een reis van hoop, vrijheid en verbondenheid. Met haar interpretatie van de nostalgische klanken van deze iconische zangeres, die door velen werd omarmd tijdens de Tweede Wereldoorlog, wil ze de muzikale erfenis nieuw leven inblazen en doorgeven aan de volgende generatie. Ze sprak er vrijdagochtend over in de Ochtendshow:

