Groninger zingt in Sint-Pieter bij mis voor verkiezing nieuwe paus

Alex van den Hende (26) uit Groningen had woensdag een belangrijke rol tijdens de mis in de Sint-Pieter in Rome. Hij zong in het Latijn een deel uit het Johannesevangelie tijdens de plechtige eucharistieviering, vlak voordat 133 kardinalen het conclaaf binnengaan om een nieuwe paus te kiezen.

Van den Hende is 26 jaar, volgde zijn middelbareschooltijd aan het Willem Lodewijk Gymnasium in Stad en studeert nu kerkelijk recht aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. Deze zomer zal hij tot priester worden gewijd. Zijn gemeenschap werd al eerder gevraagd te helpen bij grote vieringen. Zo hielp hij bij de uitvaart van paus Franciscus met het uitdelen van de heilige communie.

De mis die Van den Hende voorzag van zang heet de ‘Missa pro eligendo Romano Pontifice’ in het Latijn: de mis voor de verkiezing van een paus van Rome. Die vond woensdagochtend om tien uur plaats in het Vaticaan en is laatste eucharistieviering voordat de 133 kardinalen die een paus kiezen volledig van de buitenwereld worden afgesloten.

Van den Hende liet voorafgaand aan zijn taak bij de mis weten enigszins zenuwachtig te zijn, via zijn oorspronkelijke parochie: “Toch wel een beetje, want het is een grote liturgie. Het Woord Gods verkondigen is een van de belangrijkste opdrachten van de diaken. Maar bij zo’n grote en belangrijke liturgie levert het extra druk op, het moet natuurlijk goed en waardig gebeuren.”