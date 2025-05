Universiteitsbibliotheek viert 410-jarig bestaan met feestelijke Open Middag

De Universiteitsbibliotheek Groningen bestaat deze vrijdag precies 410 jaar. Dit werd gevierd met een feestelijke Open Middag in het gebouw aan de Broerstraat.

Tijdens het evenement werden rondleidingen gegeven, onder andere door de bijzondere collecties en de magazijnen die normaal niet open zijn voor publiek. Bezoekers konden genieten van liveoptredens van studenten, poëzievoordrachten en lezingen.

Voor kinderen en gezinnen waren er speciale activiteiten zoals kleuren en een creatieve workshop met kunstenaar Harry Arling, waarin afval werd omgetoverd tot kunst. Ook konden bezoekers hun persoonlijke herinnering aan de UB delen. Een selectie hiervan werd tijdens de middag getoond.

‘Betrouwbare plek voor informatie en ontmoeting’

De Universiteitsbibliotheek bestaat sinds 1615 en begon met ongeveer vierhonderd boeken. De UB groeide in 410 jaar uit tot een moderne bibliotheek met miljoenen bronnen en zo’n tweeduizend studieplekken.

Daarmee steelt de universiteitsbieb een belangrijke rol binnen de universiteit én de stad, vertelt UB-directeur Marjolein Nieboer: “Dit is niet alleen een viering van 410 jaar gedeelde kennis. Het is ook een herinnering aan het feit dat de UB, in een wereld die voortdurend verandert, altijd een betrouwbare plek voor informatie en ontmoeting is geweest én gebleven. Niet alleen voor studenten en RUG-medewerkers. Ook voor alle andere Stadjes.”