Groninger gemeenten krijgen geld van provincie bij versnellen woningbouw

Foto: Johannes Rienks

De provincie Groningen stelt ruim twee miljoen euro beschikbaar om gemeenten te helpen sneller woningen te bouwen. Dat gebeurt via de Flexpoolregeling, waarmee gemeenten geld kunnen aanvragen voor extra personeel.

Het geld voor de Flexpoolregeling komt deels van het Rijk en deels van de provincie zelf. Er zat ook nog geld over uit een eerdere ronde. Daardoor is het totale beschikbare bedrag nu iets meer dan twee miljoen euro.

Het geld is bedoeld om in de beginfase van woningbouwprojecten extra mensen in te zetten of externen in te huren. Ook kunnen gemeenten met het geld plannen maken voor woon-zorgprojecten, bijvoorbeeld voor ouderen of andere mensen die extra hulp nodig hebben.

De tien Groninger gemeenten krijgen allemaal een gelijk deel van het bedrag. Volgens de provincie is de regeling hard nodig, want in de provincie Groningen moeten de komende jaren 28.500 nieuwe woningen worden gebouwd. Daarvan moet twee derde betaalbaar zijn.