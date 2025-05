Groningen en Noord-Drenthe willen 60 miljoen euro investeren in AI-Fabriek in Stad

Verbeelding Niemeyer terrein - Absent Matter, Studio Ninedots en Felixx

Groningen en Noord-Drenthe willen samen 60 miljoen euro investeren in een Europese AI-Fabriek en een bijbehorend expertisecentrum in Niemeyer. Deze voorziening, met onder andere een supercomputer en een expertisecentrum, moet in Groningen komen.

Dat staat in een brief die maandag werd verstuurd aan gemeenten, waterschappen en provincies in de regio.

De AI-Fabriek moet bedrijven, onderzoekers, overheden en onderwijsinstellingen gaan helpen bij het ontwikkelen en testen van toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI). De provinciebesturen denken daarbij onder meer aan oplossingen voor personeelstekorten in de zorg, slimmere mobiliteit en innovatie in de landbouw.

De fabriek moet gaan bestaan uit drie onderdelen: een krachtige supercomputer en een expertisecentrum in de voormalige Niemeyer-tabaksfabriek in Groningen. Groningen en Noord-Drenthe willen samen tot 60 miljoen euro bijdragen aan een Europese AI-Fabriek. De investering is onderdeel van een grotere aanvraag bij de Europese Commissie. In totaal gaat het om 160 tot 240 miljoen euro. De EU betaalt de helft, de andere helft komt van het Rijk en de regio.

Op 30 juni wordt de officiële aanvraag ingediend bij de Europese Commissie. Binnenkort volgt een publieksbijeenkomst over de plannen.