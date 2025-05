Groningen dreigt fors busvervoer te verliezen door bezuinigingen

Foto via Groningen Bereikbaar

In Groningen dreigt het openbaar vervoer flink te worden uitgekleed. De overheid wil landelijk 335 miljoen euro bezuinigen op het OV. Voor Groningen en Drenthe betekent dat samen een bezuiniging van 11 miljoen euro in 2026. Reizigersorganisatie Rover waarschuwt voor de gevolgen.

In de campagne ‘Snijden doet Lijden’, die woensdag van start ging, laat Rover zien wat zulke bezuinigingen concreet kunnen betekenen. In Groningen worden vier mogelijke scenario’s onderzocht. Zo zou er op zondag helemaal geen bus meer kunnen rijden. Ook kunnen de bussen in het weekend nog maar de helft van hun ritten doen. Een ander scenario is dat de streekbussen elke dag stoppen om 19:00 uur en school- en nachtbussen verdwijnen.

“De resultaten van onze berekeningen zijn flink slikken”, stelt Rover-directeur Freek Bos. In het noorden zien we bijvoorbeeld dat de bezuinigingsopdracht pas gehaald wordt wanneer er op zondag geen enkele bus meer rijdt. Met deze plannen worden we echt jaren terug in de tijd gezet en komen onze doelen op het gebied van klimaat en bereikbaarheid steeds verder van ons af te staan.”

Met de campagne roept Rover reizigers op om hun stem te laten horen. Op de speciale actiewebsite van Rover kunnen Groningers aangeven welke scenario’s voor hen onacceptabel zijn en een petitie tekenen.