Groningen Airport Eelde vervoert minder reizigers in eerste kwartaal

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft in januari, februari en maart van dit jaar iets minder passagiers verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal reisden ongeveer 11.500 mensen via de luchthaven, een daling van bijna 1,7 procent. Het gaat om zo’n tweehonderd reizigers minder dan begin 2024.



De terugloop hangt mogelijk samen met het vluchtaanbod. In de eerste drie maanden van dit jaar waren er dertien vluchten minder dan vorig jaar. In totaal ging het om 201 vluchten, een afname van ruim zes procent. Daarnaast zijn de wintermaanden traditioneel de rustigste periode voor het vliegveld.

Ook over heel 2024 was er op Eelde sprake van een lichte daling. Toen reisden er 103.740 passagiers via het vliegveld, ruim vier procent minder dan in 2023.

Andere luchthavens zien juist groei

Opvallend is dat het aantal passagiers op andere Nederlandse luchthavens juist is gestegen. In totaal reisden in het eerste kwartaal van 2025 16,6 miljoen mensen via de vijf nationale luchthavens Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Eelde. Dat komt neer op een toename van ruim twee procent. Schiphol noteerde de grootste groei met een toename van 400.000 reizigers. Het totaal kwam daar uit op 14,8 miljoen.

De grootste daling vond plaats op Maastricht Aachen Airport. Daar nam het aantal passagiers met 47 procent af, vooral door het wegvallen van verschillende winterbestemmingen.