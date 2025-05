Groen licht voor bouwen 139 woningen op terrein Hoefijzerfabriek ondanks bezwaren

De locatie van de voormalige hoefijzerfabriek in Helpman. Foto: Google Maps

Op het terrein van de voormalige hoefijzerfabriek in Helpman gaan 139 woningen gebouwd worden. Twee jaar geleden werd in een visie afgesproken dat het ongeveer honderd zouden worden. De uitbreiding leidde tot bezwaar in de wijk. Een motie van Partij voor het Noorden om het op honderd te houden haalde echter geen meerderheid in de gemeenteraad.

Honderd is honderd, ook in Helpman-Noord”, vertelt Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden. “Dit onderwerp is een voorbeeld waarbij er onvoldoende is gedaan met participatie. Dat begon met het opstellen van een gebiedsvisie. Maar uiteindelijk ook bij het realiseren van het plan voor de Hoefijzerfabriek. We hebben het over serieuze bewoners, met de beste wil. Niemand is tegen woningbouw in het gebied. Toch volgden er twaalf zienswijzen, waarvan een aantal door hele wijkcomités waren opgesteld. Dan moet je tot de conclusie komen dat er iets niet goed is gegaan in de participatie.”

Gevolgen voor leefbaarheid

Het gebied waar de voormalige Hoefijzerfabriek aan de Helpermolenstraat staat gaat herontwikkeld worden. In de gemeenteraad werd in 2023 ingestemd met een omgevingsvergunning voor het bouwen van ongeveer honderd woningen. Uit de plannen blijkt nu echter dat dit 139 woningen gaan worden. Omwonenden maken zich zorgen omdat het bouwen van meer woningen gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de wijk. Zo zullen er meer verkeersbewegingen zijn en zal de parkeerdruk toenemen.

“139 Woningen is niet ongeveer honderd”

Van der Laan: “Als we precies twee jaar geleden als raad een gebiedsvisie aannemen waarin heel duidelijk staat, klip en klaar, ongeveer honderd woningen. En het worden er veertig procent meer. Dan kun je dit niet uitleggen aan de wijkbewoners. Wij willen dat de gemeente nog een keer met de projectontwikkelaar in gesprek gaat om te kijken naar het oorspronkelijke plan van ongeveer honderd woningen. Of dat er nu 103 zijn of 97, dat laat ik in het midden, maar niet 139. Dat is niet ongeveer. Dat zijn bandbreedtes die kan ik niet aan mijn kinderen uitleggen. Misschien anderen wel, maar ik niet. De huidige bewoners zien hun wijk veranderen, en denken daar graag over mee, maar krijgen geen gehoor.”

Elte Hillekens (GroenLinks): “Is participatie niet geslaagd als we sociale huurwoningen tussen koopwoningen gaan bouwen?”

GroenLinks begrijpt de zorgen niet. Elte Hillekens: “Als we de zienswijzen af gaan pellen dan zijn volgens mij de zorgen over parkeren, verkeersdruk en groen allemaal uitgebreid aan bod gekomen en beantwoord en blijft vooral de zorg over dat deze bewoners geen sociale huurwoningen in de buurt van hun woning willen hebben. Vindt Partij voor het Noorden echt dat participatie niet is geslaagd als we sociale huurwoningen gaan bouwen tussen bewoners die in koopwoningen wonen?” Van der Laan: “De bewoners lezen een gebiedsvisie waar ze niet tegen in beroep kunnen gaan, waarin staat dat er ongeveer honderd woningen komen. Als GroenLinks leest dat 140 ook honderd is, dan verschillen we daar van mening over. En dat heeft helemaal niks met sociale huurwoningen te maken. GroenLinks weet heel goed dat mijn partij dat graag wil. Het gaat hier om het vertrouwen dat je als raad hebt in de richting van bestaande omwonenden.”

Hans de Waard (SP): “Wat zegt je tegen mensen die al jaren wachten op een woning?”

Hans de Waard van de SP: “Er zijn mensen die al jaren aan het wachten zijn op een betaalbare huurwoning. Moeten deze mensen dan nog meer geduld hebben?” Van der Laan: “Er zijn misschien wel dertig- veertigduizend mensen die in de mooiste stad van Nederland willen wonen. En die willen we het liefst allemaal een plekje geven. Maar we moeten als overheid wel betrouwbaar blijven. Als je afspreekt dat er ongeveer honderd woningen komen. Dan is dat de afspraak die je maakt.”

Rik Heiner (VVD): “Een visie is geen harde afspraak”

De VVD is kritisch. Rik Heiner: “Wat we twee jaar geleden vastgesteld hebben is een visie. Dat is geen harde afspraak. Ondertussen zitten we in de grootste wooncrisis na de Tweede Wereldoorlog. We moeten woningen bouwen. Wat zegt u tegen al die woningzoekenden?” Van der Laan: “Ik noemde zojuist dertigduizend. Maar misschien willen er wel honderdduizend mensen naar de stad komen. Maar we hebben wel rekening te houden met bewoners die daar nu al wonen. Want anders gaan er hele gekke dingen gebeuren in deze stad. Dan krijg je onvrede. Dan wordt er vanuit zo’n wijk gedacht, die gemeenteraad doet maar. Wij worden toch niet gehoord. Deze bewoners hebben heel positief meegedacht. Het zijn geen NIMBY’s.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Meer woningen met hetzelfde bouwvolume”

Het college ontraadt de motie. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen: “De Partij voor het Noorden blijft zeggen honderd is honderd. Uitgaande van de woningbouwprogrammering zoals we die toen in gedachten hadden, was honderd ongeveer het streefgetal. Later in het proces heeft de ontwikkelaar de gemeente gevraagd of het niet mogelijk zou zijn om een hoger percentage sociale huurwoningen te bouwen. Het idee was om kleinere woningen te bouwen met een lagere parkeernorm. Dan ga je met hetzelfde bouwvolume meer woningen realiseren, maar het verkeer neemt niet toe en het parkeren neemt ook niet toe. Het college heeft heel goed onderbouwd waarom 139 gerechtvaardigd is. Ik hoop ook echt dat we na deze discussie zo snel mogelijk door kunnen om de vergunning te verlenen.”

“We blijven met omwonenden in gesprek”

Van Niejenhuis: “Als wethouder ben ik ook zelf met de bezwaarmakers in gesprek geweest. Er is veel tijd en moeite gestoken in het participatieproces. Met de bewoners zijn we nog steeds in gesprek over parkeren en verkeer. En dat zullen we ook blijven doen, ondanks de bezwaren die er zijn.” Van der Laan is het niet met de wethouder eens: “Er wordt het woord ’toen’ gebruikt, maar ’toen’ was 2023. In april 2023 hebben we de gebiedsvisie vastgesteld. Maar die is dus in die zin niet zoveel waard. Daar kun je vrij in winkelen. Ongeveer honderd wordt 140. En volgende keer wordt het tweehonderd. Doe dan geen gebiedsvisie, want inwoners kunnen hier helemaal niks mee.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Dit is een heel goed plan”

De motie van Partij voor het Noorden wordt met ruime meerderheid weggestemd. Rico Tjepkema van de PvdA: “Het college is echt niet over één nacht ijs gegaan. Dit is een investering in de buurt, ook met verkeersmaatregelen, een investering in de openbare ruimte, toezeggingen die de wethouder heeft gedaan. Dus wij zijn er van overtuigd dat dit een heel goed plan is voor alle partijen.” Jalt de Haan van het CDA: “Wij willen de wethouder een punt van zorg meegeven. Met de minimale parkeernorm die gehanteerd gaat worden, voorzien wij op deze locatie een tekort aan parkeerplekken. Wij hopen dat de wethouder hier sterk op wil toezien.”

Uiteindelijk stemmen vier raadsleden (Partij voor het Noorden, PVV en Stadspartij 100% voor Groningen) voor de motie en 37 raadsleden stemmen tegen. Daarmee is de motie verworpen.