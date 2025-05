GRC Groningen pakt titel in tweede klasse na late goal

Foto Andor Heij. GRC Groningen kampioen.

“Het ging niet vanzelf”, zuchtte GRC Groningen-trainer Matthijs Ronde zondag opgelucht na de wedstrijd tegen LSC 1890. Maar het lukte Ronde wel tijdens zijn eerste jaar bij GRC. Het 2-2 gelijke spel was voldoende om de titel te pakken in de tweede klasse H en na een jaar weer terug te keren naar de eerste klasse.

Het werd een bizarre ontknoping. In blessuretijd maakte Jur Wardenier namens GRC de 2-2 en vlak daarna werd een inzet van de ploeg uit Sneek van de GRC lijn gehaald.

Ontlading

“Ik maak er normaal niet zo veel”, aldus Jur Wardenier. “Maar vorige week en nu wel. En dan nog de winnende voor het kampioenschap. Dat was een ware ontlading”.

LSC maakt nog kans op een periodetitel en gaf niets weg op het zonovergoten sportpark Corpus den Hoorn. Toch was het GRC dat na 21 minuten aan de leiding kwam via een tegendraads ingekopte bal van Rens Wardenier. In de 28e minuut werd het gelijk door Patrick Zijda.

Late goal

De ploegen waren aardig aan elkaar gewaagd en kregen na rust een paar goede kansen. LSC was na 75 minuten trefzeker via Camiel Gerritsen. GRC leek een week te moeten wachten om feest te vieren, maar na een fraaie aanval schoot Jur Wardenier een teruggelegde bal raak: 2-2. De scheidsrechter negeerde de clubgrensrechter van LSC, die driftig met zijn vlag zwaaide.

Fit

“Het is meer dan terecht dat we kampioen zijn geworden”, aldus Wardenier. “We hebben het hele seizoen nog maar één keer verloren en we hebben een hele fitte ploeg”.

“Wat zei ik vorige week tegen je? Matchpoint. Het is nu game, set en match”, jubelde Ronde na afloop. Ronde onderstreepte ook de fitheid van zijn ploeg: “Daardoor scoren we wel vaker in de dying seconds. Maar deze late goal was wel een hele lekkere. Dit gaan we goed vieren. Ik had morgen alvast vrij genomen”.

Noel Buurma, die de laatste weken goed op schot is, bleef droog staan: “Ik speelde vandaag niet zo goed. Maar dat maakt niet uit. We hebben ons doel bereikt. We gaan het zo lekker vieren”.

Lager spelen

De voetballende scheidsrechter Mauricio Plat van GRC gaat een stapje lager spelen: “Scheidsrechter zijn is mijn prioriteit. Ik ben ook bevorderd en ga volgend seizoen in de vierde divisie fluiten. Daar heb ik heel veel zin in”.

Selectie

Versterking komt er wel voor GRC: Niek Snippe keert terug en van Be Quick 1887 komen Parsa Norousian en Orville Waterval. “Met de huidige jongens en de paar nieuwelingen moeten we het doen in de eerste klasse”, aldus Ronde. “Ik heb er uiteraard vertrouwen in”.

GRC Groningen – LSC 1890 2-2. 21. Rens Wardenier 1-0. 28. Patrick Zijda 1-1. 78. Camiel Gerritsen 1-2. 90+3. Jur Wardenier 2-2. Toeschouwers: 400.