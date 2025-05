GRC Groningen geeft Forward pak slaag en is zo goed als kampioen

Foto: Andor Heij. Forward - GRC Groningen

“We staan op matchpoint”, zei GRC Groningen trainer Matthijs Ronde zondag lachend na de grote overwinning op stadgenoot Forward. Maar de titel in de tweede klasse H kan GRC alleen nog ontgaan als er een wonder gebeurt.

Met nog drie wedstrijden te spelen heeft GRC negen punten voorsprong op nummer twee VKW en bovendien is het doelsaldo van de Groningers vele malen beter (+20) dan de Westerborkers.

Effectief

Op het veld van middenmoter Forward op Zernike werd na rust ook nog eens flink aan dat doelsaldo gewerkt. GRC veegde de studenten met 7-1 van het veld. Noël Buurma maakte er vier: “Bijna elke kans ging er gewoon in”, aldus Buurma. “We waren uiterst effectief en we hebben ze volledig weggespeeld”.

Voor rust beet Forward nog wel van zich af. Marnix Metus kreeg een grote kans en na 35 minuten kopte Max Oogink de 1-0 binnen.

GRC kreeg vier goede mogelijkheden eerlijk verdeeld over Yannick van Duyn en Rens Wardenier, maar die misten jammerlijk.

Prijs schieten

Na rust veranderde alles wat GRC op doel mikte zowat in goud. Na een minuut was het al 1-1 door een kopbal van Jur Wardenier. Tien minuten later viel de mooiste. Buurma ramde de bal van afstand in de bovenhoek. Forward werd een speelbal van GRC en Buurma kopte de 1-3 binnen.

Vervolgens schoot Rens Wardenier met twee treffers van dichtbij in korte tijd GRC naar een 1-5 voorsprong. Buurma schoof de bal na 73 minuten in de verre hoek en maakte het halve dozijn en zijn hattrick vol.

Forward was één keer dreigend toen Tim van den Brekel op de paal kopte. Forward doelman Sem Steegenga wist zowaar nog één GRC kans, van wie anders dan Buurma, te stoppen.

Maar in de voorlaatste minuut moest de doelman van de studenten toch weer vissen na een schot van Buurma, die daarmee zijn kwartet vol maakte: 1-7.

Gaat lekker

Buurma is de laatste tijd aardig op schot: “Ik maakte ook al een hattrick tegen Alcides en Jubbega en nu vier tegen Forward. Dus dat gaat wel lekker”.

“In de eerste helft gingen we te veel in het spel van Forward mee”, aldus GRC-trainer Matthijs Ronde over het verschil voor en na rust. “In de tweede helft legden we meer energie in het spel en hadden we meer durf en namen meer risico. Het hadden er meer dan zeven kunnen zijn. Nu nog één punt halen”.

“Het kan in principe niet meer mis gaan”, aldus Buurma. “Volgende week thuis tegen LSC 1890 en lekker winnen. Dan een mooi feestje bij GRC, dat komt wel goed”.

Forward – GRC Groningen 1-7. 35. Max Oogink 1-0. 46. Jur Wardenier 1-1. 57. Noël Buurma 1-2. 59. Noël Buurma 1-3. 65. Rens Wardenier 1-4. 67 Rens Wardenier 1-5. 86. Noël Buurma 1-6. 89. Noël Buurma 1-7. Toeschouwers: 175.