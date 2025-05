Gratis opvang voor jonge kinderen in noordelijke wijken

In Selwerd, De Hoogte en de Korrewegwijk kunnen ouders hun kind vanaf zes maanden oud gratis naar de kinderopvang brengen. De algemeen toegankelijke kinderopvang is bedoeld voor ouders zonder werk en zonder recht op kinderopvangtoeslag. De gemeente wil zo voorkomen dat jonge kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen.

In de noordelijke stadswijken constateren professionals dat jonge kinderen soms met taal- en gedragsachterstanden aan de basisschool beginnen. Vroege opvang moet dat patroon doorbreken en zorgen voor een soepele overgang naar het onderwijs. Ouders krijgen ondersteuning via consultatiebureaus, brugfunctionarissen en de huiskamers in hun wijk.

Wethouder Carine Bloemhoff (onderwijs en kinderopvang) wil kinderen zo meer gelijke kansen geven. Inmiddels maken tientallen kinderen gebruik van de regeling. De gratis opvang maakt deel uit van programma ‘Onwikkeling jonge kind’. Daarvoor is over een periode van drie jaar ruim één miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld door het Rijk.