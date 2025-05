Gorecht klopt koploper, Helpman onderuit, zure nederlaag The Knickerbockers

TKB en Zuidlaren kwamen niet verder dan 0-0 in de topper in 3R (Foto Martijn Minnema)

In de tweede klasse I won Gorecht zaterdag van koploper Nieuwleusen en verloor Helpman zaterdag en blijft in degradatiegevaar. The Knickerbockers ging in 3R onderuit en ziet de titel bijna uit beeld verdwijnen.

Helpman verloor in Meppel met 5-2 van FC Meppel. Jan van Essen en Willem Baker Sturge scoorden voor Helpman. Helpman blijft tiende met een punt meer dan Bedum dat net onder de streep staat.

Gorecht is vierde in 2I en heeft een periodetitel op zak. Gorecht won thuis met 5-2 van koploper Nieuwleusen en is zich al aardig aan het warm draaien voor het toetje. Het kampioensfeest van Nieuwleusen werd minimaal een week uitgesteld door Gorecht. Robin Zuidema, Tom Traas, Sven Hazewinkel, Jos Lamain en Bob Poorta scoorden voor de ploeg uit Haren.

Derde klasse

The Knickerbockers verloor met 3-1 bij Aduard 2000 en daardoor zijn de titelkansen voor de studenten bijna nihil. Han van Dijk maakte de treffer voor TKB. De achterstand op koploper Zuidlaren is met nog twee wedstrijden te gaan opgelopen naar vijf punten.

Zuidlaren zelf won met 2-0 van FC Lewenborg. Lewenborg staat op een plek die nacompetitie tegen degradatie betekent.

Dat geldt ook voor Lycurgus dat met 3-1 won bij HS’88. Lycurgus heeft een punt minder dan Lewenborg en vier punten achterstand op de veilige tiende plaats.

Op die positie staat VV Groningen. VVG verloor met 3-1 bij Groen Geel, dat nog kans maakt op de derde periode.

Be Quick (zaterdag) staat in die periode bovenaan, maar verspeelde wel twee punten bij DVC Appingedam: 0-0.

Lagere klassen

In 4D speelde HFC’15 met 2-2 gelijk bij De Wilper Boys. De Hoogkerkers staan zevende en hebben al een periodetitel op zak

In 4E won Omlandia met 2-1 van Mamio. Het was een belangrijke zege voor de ploeg uit Ten Boer, dat afrekende met een directe concurrent voor de derde periodetitel. In de reguliere stand staat Omlandia derde en Mamio achtste.

Haren won de uitwedstrijd tegen ZEC, dat alles tot nu toe verloor, met 5-0. Haren steeg naar de elfde plek.

In 5E mag Oosterparkers nog een beetje hopen op de titel. Concurrent VAKO bleef op 1-1 steken tegen Glimmen. Oosterparkers won de derby en topper in 5E met 2-1 van Gruno en bracht de achterstand terug tot vier punten. Glimmen is derde en Gruno zakte naar de vierde plaats.

Vrouwen

Oranje Nassau verloor thuis met 4-0 van DTS Ede. ON staat achtste en moest toe zien hoe DTS op sportpark Coendersborg het kampioenschap in de topklasse vierde.