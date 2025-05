Gemeentebestuur houdt voet bij stuk: geen appartementen op binnenterrein Zuiderpark

Foto: Ecco van Oosterhout

De gemeente Groningen blijft bij haar besluit om woningbouw op een binnenterrein aan de Brandenburgerstraat in het Zuiderpark tegen te houden.

De eigenaar van het binnenterrein, wat nu wordt gebruikt als parkeerterrein, wil er appartementen gaan bouwen. Al in 2021 liet de eigenaar plannen uitwerken voor woningbouw op het terrein. Op het terrein – dat ongeveer 730 vierkante meter groot is – zou ruimte zijn voor zeven tot tien kleine zelfstandige woningen. In een later stadium werd zelfs een grotere variant voorgesteld, verdeeld over drie bouwlagen.

Tik op de vingers van Raad van State

De gemeenteraad stak daar een stokje voor en besloot in 2022 om de bestemming van het terrein te wijzigen van “Wonen” naar “Bedrijf”, waarmee woningbouw onmogelijk werd. De gemeenteraad deed dat om bebouwing van binnenterreinen in de wijk tegen te gaan. Volgens het beleid moet op die plekken voldoende ruimte, licht en lucht voor omwonenden behouden blijven.

Maar in april kreeg de grondeigenaar (deels) bijval bij de Raad van State. De gemeenteraad kreeg te horen dat ze onvoldoende had gemotiveerd waarom woningbouw op het binnenterrein niet is toegestaan.

College op de bres voor omwonenden

De gemeente heeft nu die onderbouwing wel aangeleverd. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn de bouwplannen die in 2021 en 2022 door de grondeigenaar zijn aangedragen, ruimtelijk onwenselijk. De gemeente stelt dat dergelijke plannen het woon- en leefklimaat van de buurt ernstig zouden aantasten. Volgens het college is er al sprake van een hoge bevolkingsdichtheid en grote parkeerdruk in de directe omgeving.

De gemeente springt daarmee op de bres voor een aantal bewoners van de buurt. Hun belangen wegen volgens het college zwaarder dan de financiële belangen van de grondeigenaar. “De plannen zouden leiden tot inkijk in omliggende tuinen, verlies van uitzicht en meer schaduw”, schrijft het college. “Ook de toekomstige bewoners zouden in een overvolle en krappe woonomgeving terechtkomen.”

Raad van State weer aan zet

De Raad van State moet nu oordelen of de aangepaste motivatie van de gemeenteraad voldoende is. Deze uitspraak wordt later dit jaar verwacht.

De mogelijkheid bestaat dat de rechter alsnog besluit het bestemmingsplan te vernietigen. In dat geval geldt weer het oude bestemmingsplan uit 2013. Op basis daarvan zouden er juist wél, zonder extra regels, tien tot veertien woningen op het terrein gebouwd mogen worden.