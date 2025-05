Gemeente wil huur MartiniPlaza betalen voor failliet Lycurgus, club mag doorspelen in finaleserie

Foto via Lycurgus

De gemeente Groningen wil volleybalclub Lycurgus financieel helpen nu de club failliet is verklaard en trekt daarom de portemonnee voor de uitstaande rekeningen bij MartiniPlaza. De club zelf laat weten groen licht te hebben om de lopende reeks finalewedstrijden voor het landskampioenschap uit te mogen spelen.

Het stadsbestuur is van plan de zaalhuur van de middenhal in MartiniPlaza voor het lopende seizoen op zich te nemen. Ook wil de gemeente het financiële verlies van MartiniPlaza door het faillissement vergoeden. In totaal gaat het om 75.000 euro.

“De afgelopen weken zijn wij door de club op de hoogte gehouden van de financiële perikelen”, stelt sportwethouder Inge Jongman. “Wij vinden het ontzettend spijtig voor alle betrokkenen bij de club en de fans dat zij in deze situatie terecht zijn gekomen. Lycurgus heeft het verzoek gedaan om hen op enigerlei wijze te helpen om de toekomst van de club te kunnen waarborgen. We zijn daarom voornemens om Lycurgus financieel te ondersteunen.”

De gemeente wil met het bedrag bijdragen aan het uitspelen van het seizoen en een eventuele doorstart zo makkelijk mogelijk maken, besluit Jongman: “Topsport inspireert en Groningen is volleybalhoofdstad van Nederland. Bovendien heeft Lycurgus een goede sportieve infrastructuur in de hele regio en is het voor de gehele ‘volleybalpiramide’ onwenselijk als het vlaggenschip dreigt weg te vallen.”

De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het voorstel van de gemeenteraad.

Faillissement hing in de lucht

De rechtbank sprak het faillissement van Lycurgus donderdag uit, iets wat al langer in de lucht hing. De Groningse volleybalclub verkeert al enige tijd in financieel zwaar weer, omdat de grootste aandeelhouder van de club – een incassobedrijf van twee broers – in december failliet werd verklaard.

Na beslaglegging van de bankrekeningen van de broers afgelopen maart bleek een belangrijke stroom aan inkomsten voor Lycurgus bevroren te zijn. Het faillissement van Lycurgus is nu nodig om vorderingen te incasseren en de club los te maken van de twee broers.

Club mag finaleserie uitspelen

Vooralsnog blijft de club de finalereeks uitspelen in MartiniPlaza. Dat mag van de curatoren en van de Nederlandse volleybalbond. Tot nu toe was dat onduidelijk. De club zit midden in een best-of-five-finaleserie om de landstitel en speelt tegen regerend landskampioen Orion Stars uit Doetinchem. Twee van de vijf wedstrijden die tot nu toe zijn gespeeld, gingen verloren. Zondag speelt de club in MartiniPlaza de derde wedstrijd.

“We begrijpen goed dat het faillissement grote impact heeft op velen van onze relaties en dat betreuren wij ten zeerste. Hoewel het onzeker leek of Lycurgus de finalereeks wel uit zou kunnen spelen, is aan die onzekerheid nu een einde gekomen. Lycurgus kan nog volop gaan voor het landskampioenschap,” aldus Arie Wink, voorzitter van de Stichting Topvolleybal Groningen.