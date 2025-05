Gemeente wil ruim een miljoen uittrekken voor fietsenstalling onder C&A en vergroening kop Herestraat

Onder het pand van C&A in de Herestraat, dat op dit moment een grondige verbouwing ondergaat, moet een fietsenkelder voor zo’n vijfhonderd fietsen gaan komen.

Volgens het college is de kelder ideaal voor de aanleg van een nieuwe fietsenstalling, omdat de plafonds lekker hoog zijn. Daardoor kunnen fietsenrekken met twee verdiepingen worden gebruikt.

De ingang van de stalling komt aan het Zuiderdiep, vlak bij de hoek met de Herestraat. Er komt een fietstrap vanaf de straat naar de beheerde fietsenstalling. De stalling gaat alleen overdag open voor winkelend publiek.

Parkeerverbod in vergroende omgeving

De fietsenstalling moet zorgen voor minder fietsen op straat in en rond de kop van de Herestraat en de kruising met het Zuiderdiep. Rondom de stalling komt dan ook een fietsparkeerverbod, zodat de openbare ruimte echt vrijkomt.

Die ruimte wordt opnieuw ingericht en vergroend. Er komen meer zitplekken, speelmogelijkheden en groen. Niet alleen rond de ingang van de fietsenstalling, ook in het bredere stuk Herestraat tussen C&A en HEMA. Ook het doodlopende deel van de Burchtstraat krijgt een opknapbeurt.

Opening mogelijk eind volgend jaar

De gemeente zit, naar eigen zeggen, in de laatste fase van gesprekken met de eigenaar van het pand over de aanleg van de fietsenkelder. De gemeente wordt niet de eigenaar van de kelder, maar wil langdurige afspraken maken met de eigenaar over het gebruik ervan.

Voor het project moet 1,2 miljoen euro beschikbaar gaan komen. Eind 2026 of begin 2027 moet de stalling open zijn. Daarna volgt de herinrichting van de omgeving. Ontwerpen daarvoor worden halverwege 2026 verwacht.