Gemeente wil meer coupons uit gaan delen voor gratis duurzame menstruatieproducten

De gemeente gaat de komende tijd meer coupons uitdelen voor gratis duurzame menstruatieproducten. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer woensdag laten weten.

Wijnja reageerde op vragen die door de fractie van GroenLinks waren gesteld. Raadslid Tim van de Vendel: “Op het Bevrijdingsfestival is de campagne ‘Ongesteld zijn, Duurzaam doen’ gelanceerd. Met deze campagne gaat de gemeente in gesprek met inwoners over de opties voor andere duurzamere menstruatieproducten. Hierbij kon een comfortcheck worden gedaan en daarna kon het meest passende product gratis thuis ontvangen worden doormiddel van een coupon die de gemeente beschikbaar stelde. Deze campagne is een groot succes gebleken en nu zijn alle vijfhonderd coupons voor gratis producten vergeven. Wij vragen ons af hoe het college naar de campagne kijkt en of er ook meer coupons uitgedeeld gaan worden.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Duizenden Groningers houden zich bezig met dit onderwerp”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) vertelt tevreden te zijn over het verloop van de campagne. “Je begint met zo’n onderwerp om te kijken, hoe werkt dat. Is hier aandacht voor? Landt het? Er is gebleken dat er enorm veel positieve aandacht was. En dat is te danken aan het initiatiefvoorstel dat deze gemeenteraad indiende in het kader van afvalpreventie. Er was ook veel positieve aandacht voor in de media. Onze conclusie is dat er toch duizenden Groningers zich bezighouden met dit onderwerp, en dat is interessant om te weten, omdat we dat kunnen gebruiken voor het vervolg.”

“Je bereikt mensen direct en indirect”

Wijnja spreekt ook over bijvangsten: “In onze gemeente zijn er allerlei partijen betrokken bij de bevoorrading van menstruatieproducten uitgiftepunt. Dat is de plek waar mensen menstruatieproducten mee kunnen nemen en omdat deze campagne liep, hadden een aantal van deze partijen zoiets van duurzame producten, die moeten we daar eigenlijk ook beschikbaar stellen. Dus dat traject loopt nu ook, om dat uit te gaan zoeken. Zo zie je dus dat je veel mensen direct en indirect hebt bereikt, maar dat je tegelijkertijd ook aan verschillende doelen werkt.”

“Anders organiseren”

De wethouder geeft aan van plan te zijn meer coupons uit te gaan geven. “Wat we in ieder geval al hebben geregeld is dat we naar zo’n zeshonderd coupons willen gaan kijken. We gaan wel even kijken hoe we dat gaan doen. Wat nu gebeurde was dat er mensen waren die het te laat hadden gezien, waardoor ze achter het net visten. Dus we willen kijken hoe we dit anders kunnen organiseren. Maar we willen ook kijken, hoe we op basis van de ervaringen nu, dit een stap verder kunnen brengen. En dat kunnen verschillende opties zijn. Bijvoorbeeld dat we als gemeente zelf iets gaan doen of dat we juist het gesprek aangaan met producenten. Dat moeten we nog verder uit gaan werken.”

Rik Heiner (VVD): “Kun je zo’n campagne wel starten op het Bevrijdingsfestival?”

De campagne werd gestart op 5 mei op het Bevrijdingsfestival. Rik Heiner van de VVD: “Is het Bevrijdingsfestival, een plek waar vooral het vieren van vrijheid centraal moet staan, de plek is om een gemeentelijke campagne te voeren.” Van de Vendel denkt dat het een prima plek is om een dergelijke campagne te beginnen. Dat vindt ook Wijnja: “Op Bevrijdingsfestival is er altijd een informatiemarkt. Wij denken dat het een hele goede plek is om zoiets te starten. Zowel qua onderwerp, maar we hebben ook gekeken waar veel Groningers op hetzelfde moment verblijven.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Vergelijkbare campagne voor duurzame luiers?”

Raadslid Evelien Bernabela van Partij voor het Noorden vraagt of een vergelijkbare campagne ook gestart kan worden voor het gebruik van duurzame luiers. Bernabela: “Niet duurzame luiers leveren een bult aan afval op.” Wijnja vertelt dat er onlangs een campagne is gestart over zindelijkheid waarbij er na wordt gedacht om mensen aan wasbare luiers te helpen. Maar de wethouder vindt het nog interessanter om te kijken om kinderen sneller zindelijk te krijgen. “Dan sla je verschillende vliegen in één klap waarbij je onder andere de hoeveelheid afval omlaag brengt.”