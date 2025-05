Gemeente wil Geheugenpaviljoen aanpassen

Veel Groningers vinden het ontwerp van het Geheugenpaviljoen in het nieuwe Zuiderplantsoen niet mooi. De gemeente overweegt dan ook, het kunstwerk aan te passen.

Bij de reactieformulieren die tijdens een inloopbijeenkomst zijn ingevuld, oordeelde 49 procent van de respondenten negatief over het kunstwerk, en 43 procent positief. In een online enquête oordeelde 65 procent negatief en 26 procent positief. Bij een gesprek met directe omwonenden waren alle vijftien aanwezigen zeer kritisch.

De meest geuite kritische reacties waren dat het kunstwerk niet mooi is, of te groot, en door het vele beton niet past in de groene omgeving. Ook roept het Geheugenpaviljoen soms ongewenste herinneringen aan de vroegere snelweg en zou het een hangplek kunnen worden.

Veel voorstanders waarderen de onderscheidende uitstraling van het kunstwerk. Het geeft het park een eigen karakter en is een verrijking voor de kunst in de stad. Ook wordt het gezien als een onderdeel van de geschiedenis van het gebied.

Er zijn nu vier scenario’s: het Geheugenpaviljoen realiseren zoals ontworpen, realisatie met aanpassingen (minder beton of meer groen), helemaal afzien van het kunstwerk, of een nieuwe kunstopdracht uitschrijven voor een ander kunstwerk.

De gemeente denkt dat het Geheugenpaviljoen een betekenisvolle toevoeging is aan het Zuiderplantsoen, maar dat het wel aangepast dient te worden. Dat kan door één of meer van de kolommen aan weerszijden van het kunstwerk te slopen, of door meer groen toe te voegen. Op basis van inbreng van de gemeenteraad maakt het college van B&W vervolgens een keuze voor een vookeursvariant.