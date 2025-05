Gemeente, WerkPro en Alfa-college krijgt bijna drie miljoen voor leerwerkplekken in noordelijke wijken

Foto: Bert Lanting

De gemeente Groningen krijgt samen met WerkPro en het Alfa-college 2,9 miljoen euro van het Europese Just Transition Fund. Het geld is bedoeld voor leerwerkplekken in acht noordelijke wijken van de stad.

Wethouder Carine Bloemhoff, voorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe en lid van de stuurgroep JTF, reikte vrijdagmiddag een cheque uit aan de directeuren van WerkPro, het Alfa-college en Werk & Participatie van de gemeente. Het geld wordt beschikbaar gesteld door het Just Transition Fund (JTF) van de EU, bedoeld voor gebieden die sociaal en economisch het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie.

Met het project ‘De wijk als leerwerkplek’ kunnen jongeren en andere werkzoekenden aan de slag. Ze krijgen een kans op een opleiding, soms zelfs met gegarandeerd werk. Wie bijvoorbeeld een mbo-opleiding of stage afrondt, krijgt via de AanDeBak-garantie direct uitzicht op een baan. Werkgevers in onder meer de bouw en techniek doen mee. Woningcorporaties zorgen voor voldoende werk.

Een ander onderdeel is wijkbedrijvigheid. In de wijk kunnen bewoners meedoen aan activiteiten, zoals het repareren van apparaten, zwerfafval opruimen of werken in weggeefwinkels. Ook zijn er wijkgildes waarin mensen in de wijk werkervaring opdoen en een diploma kunnen halen. Veel deelnemers vinden daarna een baan, gaan verder leren of blijven actief in de wijk.

Het project loopt sinds begin dit jaar en duurt tot eind 2027.