Gemeente vergoedt aanpassen geslacht op identiteitsbewijs nu ook voor non-binaire inwoners

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen vergoedt sinds januari 2023 de kosten voor inwoners die hun geslachtsregistratie willen aanpassen. Die regeling is nu uitgebreid.

Ook non-binaire personen komen vanaf nu in aanmerking voor deze vergoeding, laat verantwoordelijk wethouder Molema weten aan de gemeenteraad. Het gaat dan om mensen die een ‘X’ in hun paspoort willen laten zetten. Dit moeten zij zelf via de rechtbank regelen en eerst zelf betalen. De gemeente betaalt de kosten terug van een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Ook de kosten voor een deskundigenverklaring en een gesprek met een deskundige worden vergoed.

Groningen is één van de vijftien gemeenten in Nederland die deze vergoeding biedt. De gemeente verwacht dat slechts een klein aantal mensen per jaar gebruik maakt van de regeling.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Groningen.