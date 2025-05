Gemeente steunt protesten onderwijs tegen bezuinigingen: “Dit is heel kwalijk en schadelijk”

De bezuinigingen van het kabinet op het onderwijs zijn kwalijk en schadelijk. Dat zegt wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Onderwijs. Door de bezuinigingen worden met name kinderen uit gezinnen met kwetsbare sociaaleconomische achtergronden geraakt.

De fractie van PvdA had vragen gesteld over het onderwerp. Waar het kabinet eerder al bezuinigingen van 1,1 miljard euro aankondigde, komt daar nu nog eens een bedrag van 400 miljoen euro overheen. Daardoor verdwijnt de Onderwijskansenregeling, waardoor honderdduizenden leerlingen, waaronder veel Groningse, minder huiswerkbegeleiding en minder leraren zullen krijgen.

Rozemariijn Gierkink (PvdA): “Verschillen in de samenleving worden groter”

Raadslid Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Het kabinet heeft laten zien dat het, ondanks alle mooie woorden over een herstelplan voor het onderwijs en de verbetering van basisvaardigheden, weinig prioriteit lijkt te geven aan daadwerkelijke gelijke kansen voor kwetsbare kinderen. Harde bezuinigingen op onderwijskansen en basisvaardigheden treffen direct de meest kwetsbare leerlingen, die vaak te maken hebben met lastige thuissituaties en/of ouders met een smalle beurs. Hierdoor worden de verschillen in onze samenleving alleen maar groter. Mijn fractie deelt de grote zorgen van onderwijsvakbond AOb en de PO- en VO-raad. We willen graag weten wat de bezuinigingen concreet voor Groningse leerlingen gaan betekenen, hoe we scholen kunnen ondersteunen en hoe we ons met sectorpartners kunnen verzetten tegen deze plannen.”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Aantal vmbo-locaties zal fors minder middelen krijgen”

Wethouder Bloemhoff is duidelijk in haar antwoord. “Allereerst wil ik namens het college benadrukken dat wij de geuite zorgen ondersteunen. Er is aangegeven dat er fors geïnvesteerd zou worden in het funderend onderwijs. Tegelijkertijd is er sprake van een historisch grote bezuiniging. We waren al op de hoogte van de voorgenomen bezuinigingen, maar tijdens de behandeling van de voorjaarsnota is er nog een bezuiniging bijgekomen. En dan moet ik toch constateren dat de meest kwetsbare leerlingen het hardst geraakt worden. De extra middelen voor scholen met veel leerlingen met een ondersteuningsbehoefte uit kwetsbare sociaaleconomische milieus worden geschrapt. Dat betekent in het voortgezet onderwijs dat een aantal vmbo-locaties fors minder middelen gaan krijgen.”

“Toenemende tweedeling wordt alleen maar groter”

Bloemhoff: “Datzelfde geldt voor het niet indexeren van de gelden voor basisvaardigheden. Dat betekent feitelijk een bezuiniging op basisvaardigheden als rekenen en taal. Dat is absoluut niet de juiste ontwikkeling gezien de huidige staat van Nederland op het gebied van taal en de PISA-scores. Daar zullen we veel meer aan moeten doen. Maar ik maak me vooral zorgen over de kansen voor leerlingen uit gezinnen met kwetsbare sociaaleconomische achtergronden. De toenemende tweedeling wordt alleen maar groter. Dat is heel kwalijk, heel schadelijk.”

“Dit is contraproductief”

“We hebben het initiatief genomen om samen met onze partners in het maatschappelijk akkoord – waarin de kinderopvang, het primair en voortgezet onderwijs en het mbo vertegenwoordigd zijn – ons te richten op kansengelijkheid. Ons doel is om leerlingen in een kwetsbare thuissituatie te ondersteunen en hen gelijke kansen te bieden. Daar gaan we samen mee aan de slag en bespreken we wat het effect is van deze bezuinigingen. We zullen de handen ook ineen blijven slaan om vanuit het Groningse het nodige te doen. En ook zullen we aandacht vragen bij het ministerie. Dit kan zo niet, dit is zo contraproductief en gaat zo in tegen alles waar we voor staan. Deze bezuinigingen moeten van tafel. Ik vraag me ook af, het schijnt op de achternamiddagen en in de nacht te zijn gebeurd, of men wel door heeft wat het effect hiervan is. Het is mogelijk dat de gevolgen onvoldoende zijn overwogen. We steunen ze in hun verzet en zullen ook de lijnen via de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de G40 hiervoor bewandelen.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Heeft dit direct gevolgen voor komend schooljaar?”

Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen: “Heeft dit direct gevolgen voor het aankomende schooljaar, en zo ja, kunnen we daar op inspelen?” Bloemhoff: “Het gaat om middelen die rechtstreeks van het ministerie naar het onderwijs gaan. De gemeenten kunnen dit nooit opvangen, want het gaat om heel veel middelen. Het heeft natuurlijk een bepaalde oploop in de begroting, maar specifiek voor wanneer geldt het, daar moeten we nog nader, met de schoolbesturen, over praten. Maar dat het vmbo-locaties met veel kwetsbare leerlingen raakt, daar kun je vanuit gaan.”