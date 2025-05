Gemeente stelt vernieuwing Martiniplaza uit: alleen hoognodig onderhoud tot 2036

Foto: Jelmer Wijnstra

De gemeente Groningen schuift de geplande vernieuwing van Martiniplaza door naar uiterlijk 2036. Tot die tijd wordt het gebouw alleen onderhouden waar dat echt nodig is. Voor deze aanpak is 13,5 miljoen euro gereserveerd.

Martiniplaza is technisch verouderd en moet steeds vaker worden opgelapt. Het gebouw is gebouwd in de jaren ’60 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Toch blijft het voorlopig in gebruik voor theater, sport, beurzen en evenementen.

De komende jaren wordt alleen ingegrepen bij problemen die de veiligheid of bedrijfsvoering in gevaar brengen. Denk aan het verhelpen van betonrot, brandveiligheidsproblemen en verzakkingen bij de beurshallen. Onderdelen worden pas vervangen als dat strikt noodzakelijk is. Verfraaiing of volledige vernieuwing is uitgesloten.

Volledige nieuwbouw of renovatie vóór 2035 is volgens de gemeente financieel en technisch niet haalbaar. In 2029 wordt opnieuw gekeken of deze aanpak nog volstaat, of dat er dan echt vernieuwd moet worden.

Met het uitstel krijgt de gemeente tijd om een goed toekomstplan uit te werken. Ook de situatie van andere verouderde gebouwen (De Oosterpoort en Sportcentrum Kardinge)wordt hierbij meegenomen. MartiniPlaza lijkt daarmee gedeeltelijk de afvaller te zijn geworden in de strijd om een vernieuwingsinvestering. De gemeente heeft de komende jaren niet genoeg geld om alle projecten aan te pakken.