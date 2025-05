Gemeente pakt fatbikes niet af van overlastgevers zonder regels uit Den Haag

Foto: Patrick Wind, 112groningen

De gemeente Groningen gaat niet op eigen initiatief fatbikes afpakken van jongeren die overlast veroorzaken. In een antwoord op vragen van de PVV-fractie stelt de gemeente dat het kijkt naar het Rijk om hiervoor regels op te stellen.

Het college geeft daarmee antwoord op vragen van de PVV. De PVV noemde begin deze maand verschillende incidenten met jongeren op fatbikes die winkelend publiek lastigvallen en vrouwen intimideren. De fractie vroeg daarom of het mogelijk is om de fatbikes van herhaaldelijke overlastplegers af te pakken via nieuwe gemeentelijke regels.

Maar het college zegt dat er niet wordt geregistreerd of fatbikes betrokken zijn bij overlast. Daardoor is niet duidelijk of fatbikes vaker zorgen voor problemen dan stennisschoppers op de gewone fiets of op de benenwagen. Ook vallen fatbikes onder dezelfde regels als elektrische fietsen: alleen als een fatbike niet aan de regels voldoet, kan deze worden aangepakt.

Een verbod op fatbikes voor overlastgevende jongeren wil het college niet onderzoeken. Het gemeentebestuur wijst erop dat landelijke wetgeving over voertuigen geldt. Volgens het college moet het Rijk zorgen voor regels die gemeenten helpen om dit soort overlast door fatbikers aan te pakken.