Gemeente opent vanaf november blaashallen voor meer sportruimte

Om het aantal binnensportaccommodaties te vergroten, wil de gemeente vanaf november één of meerdere blaashallen in gebruik nemen. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport laten weten.

De fractie van het CDA had vragen gesteld over het onderwerp. Jalt de Haan van deze partij: “Recent luidde handbalvereniging V&S de noodklok over het ernstige tekort aan zaalruimte in onze stad. De vereniging moet met ruim zestig sporters tegelijk trainen op één veld. Ondanks eerdere signalen blijft de situatie onveranderd en dreigt dit niet alleen de sportontwikkeling te remmen, maar ook het voortbestaan van de vereniging zelf onder druk te zetten. Dit is niet het eerste geluid vanuit de sportsector over een nijpend tekort aan binnenaccommodaties.”

Jalt de Haan (CDA): “Is de gemeente met deze vereniging in gesprek?”

De Haan: “Het CDA maakt zich al jaren zorgen over het nijpend tekort aan binnensportaccommodaties. Onze vraag is of het college met deze vereniging in gesprek is en wat er op de korte en lange termijn gedaan kan worden.” Rik Heiner van de VVD: “Mijn fractie maakt zich ook zorgen. Het probleem is dat deze sportlocaties er vaak wel zijn, maar ver in de gemeente liggen, waardoor het gebeurt dat een vereniging uit Haren naar Ten Boer moet omdat er in die hal nog ruimte beschikbaar is. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Situatie van V&S is bij ons bekend”

Wethouder Jongman is in haar antwoord duidelijk: “Het is niet wenselijk dat deze situatie er is. Het liefst willen we zoveel mogelijk inwoners laten sporten en bewegen. De situatie van V&S is bij ons bekend. Zij hadden zich al eerder bij ons gemeld. En er is ook al contact geweest met Sport050 om te kijken wat mogelijke oplossingen zijn nu we deze problemen constateren. Wat Sport050 doet, is alle aanvragen bekijken. Zij kijken niet naar individuele verenigingen. Daardoor is het mogelijk om een compleet beeld te krijgen van alle beschikbare capaciteit in de gemeente. Per club kun je dan vervolgens kijken wat de mogelijkheden zijn.”

“Hoe kun je zalen zo optimaal mogelijk benutten?”

Jongman zegt in gesprek te zijn met de vereniging en zegt dit ook te zullen blijven doen. “We kijken wat de mogelijkheden zijn. In algemene zin hebben we eerder met de gemeenteraad al stappen gemaakt, bijvoorbeeld door het beter benutten van binnensportaccommodaties. Hoe kun je dit zo optimaal mogelijk benutten? Door dit op deze manier aan te pakken, is er ook ruimte ontstaan. Maar helaas niet alles wat we zouden willen hebben. Daarom is al eerder het capaciteitsonderzoek naar voren gehaald, waarbij we gekeken hebben wat er nu echt nodig is. We hebben toen geconstateerd dat er behoefte is aan extra sporthallen en mogelijk nog een derde hal voor de langere termijn.”

“Eén of meerdere blaashallen”

Aan de plannen wordt op dit moment druk gewerkt. Komende maand zal dit gedeeld worden met de gemeenteraad. “Daar willen we heel concreet in aangeven hoeveel capaciteit we voor binnen- en buitensport in de komende vijftien jaar willen realiseren.” Hoe verder met V&S? “Voor het nieuwe seizoen gaan we alles en iedereen beoordelen en gaan we bekijken wat de beste planning is. Als een aanvraag niet gehonoreerd kan worden, kijken we naar een oplossing. En soms is het eerlijke antwoord dat het kan voorkomen dat je wat verder moet rijden of reizen. Ons doel is mensen zo dichtbij mogelijk te laten sporten, maar dit lukt niet altijd.” Kan er in de tussentijd met blaashallen extra capaciteit worden toegevoegd? De wethouder denkt van wel: “We zijn dit financieel aan het doorrekenen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het streven is om vanaf november één of meerdere blaashallen in gebruik te nemen om daarmee meer capaciteit te creëren.”