Gemeente neemt geen maatregelen tegen knobbelzwaan: “Een zaak van geven en nemen”

De gemeente Groningen is niet van plan aanvullende maatregelen te nemen tegen een knobbelzwaan die overlast veroorzaakt aan de Donderslaan. Volgens wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) is het een kwestie van geven en nemen.

In en rond de vijver aan de Donderslaan verblijft al enkele jaren een zwanenkoppel. “In de broedperiode veroorzaakt deze knobbelzwaan op sommige punten overlast,” stelt Ietje Jacobs-Setz van de VVD. “Zo worden auto’s beschadigd, omdat het dier in de weerspiegeling een soortgenoot denkt te zien en daarop de aanval inzet. Daarnaast zijn mensen bang om het dier te passeren of durven ze de galerijflat niet te betreden. De reactie van de gemeente is dat het dier geen gevaar voor de volksgezondheid vormt en dat er daarom geen maatregelen worden genomen. En dat verbaast ons.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Als een persoon auto’s gaat beschadigen, is dat onnatuurlijk gedrag.”

Jacobs-Setz maakt daarbij een vergelijking met iemand die met een hamertje langs geparkeerde auto’s loopt en opzettelijk schade toebrengt. Dat wordt immers ook niet geaccepteerd. De VVD denkt daarom dat het misschien mogelijk is om de zwanenfamilie te verplaatsen naar een rustiger gebied. Het onderwerp leidt tot een filosofische en juridische discussie in de raad. Want kun je dieren en mensen wel gelijkstellen? En waar ligt de juridische aansprakelijkheid bij beschadigingen? Femke Folkerts van GroenLinks: “Als een persoon auto’s gaat beschadigen, is dat onnatuurlijk gedrag en hoort dat niet. Als een zwaan zijn gezinnetje beschermt door de aanval in te zetten op een spiegelbeeld, dan is dat natuurlijk gedrag. Er kan ook voor gekozen worden om de auto’s daar weg te halen.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Als je een stukje omloopt, is er niets aan de hand.”

Wethouder De Wrede is het daarmee eens: “Dat er mensen zijn die het gedrag van dieren als intimiderend ervaren, betekent niet dat er ook sprake is van een intimiderende situatie. Enkele jaren geleden hebben we een hekje geplaatst aan de rand van de vijver om te voorkomen dat de zwaan zich richting een nabijgelegen school begeeft. Aanvullende maatregelen zijn volgens ons niet noodzakelijk. Het gaat ook om tijdelijke overlast. Gedurende het broedseizoen beschermt deze zwaan het nest. Een blazende zwaan kan bedreigend overkomen, maar wanneer je een stukje omloopt, is er niets aan de hand. Dat er schade aan eigendommen ontstaat, is heel vervelend, maar zoiets kan gebeuren. Hier zijn we als gemeente ook niet verantwoordelijk voor. Wanneer een hagelbui schade veroorzaakt, zijn we ook niet aansprakelijk. Als er een boom omvalt die in bezit is van de gemeente, dan zijn we wel verantwoordelijk.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “De wethouder zegt niet verantwoordelijk te zijn, maar neemt ook geen verantwoordelijkheid.”

Volgens De Wrede worden dieren in de gemeente als medebewoners beschouwd. De gemeente grijpt alleen in als de veiligheid of volksgezondheid in het geding komt, maar dat is in dit geval niet aan de hand. Jacobs-Setz: “Toch vind ik de vergelijking irrelevant. Een hagelbui kun je niet verplaatsen, een zwanenfamilie kun je wel naar een andere plek verhuizen. De wethouder zegt niet verantwoordelijk te zijn, maar u neemt ook geen verantwoordelijkheid door de zwaan niet te verplaatsen. U accepteert willens en wetens dat er schade kan ontstaan.” Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Maar een verhuizing is voor een dier ook heel stressvol. Bovendien weten we niet hoeveel stress het dier op dit moment ervaart.”

Joren van Veen (PvdA): “Kunnen we niet een hekje plaatsen?”

De fractie van de PvdA probeert de gulden middenweg te bewandelen. Joren van Veen: “De wethouder vertelde over het plaatsen van een hekje. Zou het geen idee zijn om dat in deze periode van het jaar ook bij de galerijflat te doen, als een soort tussenoplossing?” De Wrede: “Daar kiezen we niet voor. In onze gemeente broeden meer zwanen. We mogen van mensen verwachten dat zij hun gezond verstand gebruiken en weten hoe ze met zwanen om moeten gaan. Dieren horen in onze omgeving thuis. Dat moeten we accepteren. Dat er een hekje bij de school staat, is omdat we van kinderen niet kunnen verwachten hoe zij met een zwaan om moeten gaan. Van volwassenen kunnen we dat wel verwachten.”

Wethouder Kirsten de Wrede: “Straks, over een tijdje, hebben bewoners een prachtig uitzicht op een zwanenfamilie.”

De Wrede vindt ook dat het plaatsen van hekken een precedentwerking heeft. “Het is een zaak van geven en nemen. In deze periode van het jaar moeten we even rekening houden met de zwaan. Straks, over een tijdje, hebben bewoners een prachtig uitzicht op een zwanenechtpaar met kleintjes dat op de vijver zwemt. Mijn inschatting is dat de zwaan het op deze plek naar de zin heeft. Het dier broedt hier al verschillende jaren op rij.”