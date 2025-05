Gemeente Groningen wil geld geven voor hulp aan Gaza

Foto: Johannes Rienks

De gemeente Groningen wil geld uit het budget van stedenbanden gebruiken voor humanitaire hulp in Gaza. Het gemeentebestuur schaart zich daarmee achter het initiatief van vijf coalitiepartijen in de gemeenteraad.

Er ligt een voorstel om tussen de 30.000 en 209.000 euro beschikbaar te stellen. Het stadsbestuur is positief, maar de gemeenteraad beslist later over het definitieve bedrag.

Het geld is bedoeld voor hulp aan de zwaar getroffen stad Jabalya (een zusterstad van Groningen) of andere plekken in Gaza. De gemeente wil het geld via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten besteden. Die organisatie heeft ervaring met hulp en wederopbouw in oorlogsgebieden. De gemeente heeft zelf die kennis niet.

Groningen stopte eerder met actieve samenwerking met zustersteden, zoals Jabalya, Moermansk en San Carlos. Daardoor bleef geld op de plank liggen. Het voorstel sluit volgens het college aan bij een bredere wens om internationale solidariteit anders in te vullen en op een moderne en flexibele manier hulp te bieden aan andere regio’s.

Daarbij wordt gekeken naar bestaande projecten, zoals de opvang van mensenrechtenverdedigers via Shelter City, en internationale kennisuitwisseling.Ook de subsidieregeling voor mondiale bewustwording gaat mogelijk op de schop. Die maakt het nu lastig voor nieuwe initiatieven om geld te krijgen. Het stadsbestuur wil bekijken of deze regels eerlijker kunnen.

De gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over het voorstel. Dan wordt ook duidelijk hoeveel geld Groningen richting Gaza gaat sturen.