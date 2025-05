Gemeente laat voorkeursrecht op ‘groene long’ achter Esserberg vallen: ‘Grond nu niet nodig’

Foto; Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen laat het voorkeursrecht op drie stukken grond bij Sportpark Esserberg in Haren vervallen. De gemeente ziet geen noodzaak meer om deze gronden nu te kopen voor meer natuur en de uitbreiding van Sportpark de Esserberg.

In 2022 legde de gemeente het voorkeursrecht op deze percelen. Dat betekende dat eigenaren de grond eerst aan de gemeente moesten aanbieden als ze wilden verkopen. De reden was mogelijke uitbreiding van het sportpark en meer ruimte voor natuur.

Die aanwijzing zorgde toen voor veel onrust in Haren. Natuurorganisaties en bewoners vreesden dat het groene gebied tussen Haren en Groningen alsnog bebouwd zou worden. Sportclubs zagen juist kansen om uit te breiden.

‘Uitbreiding sportpark nu niet nodig’

Inmiddels is volgens het gemeentebestuur duidelijk dat uitbreiding van het sportpark voorlopig niet nodig is. Uit onderzoek blijkt dat er pas rond 2040 mogelijk extra ruimte nodig is. Ook voor andere plannen, zoals het verbeteren van fietsverbindingen of natuurontwikkeling, is aankoop volgens het college niet nodig.

Daarom laat de gemeente het voorkeursrecht op de drie overgebleven percelen nu vervallen. Het college benadrukt wel dat het gebied belangrijk blijft als ecologische zone.

Verzet van eigenaren

Het verval van het voorkeursrecht ligt niet alleen bij het uitblijven van de noodzaak. De grondeigenaren zijn tegen de verkoop en ook niet van plan om de percelen nu van de hand te doen. Het recht op eerste verkoop door de gemeente vervalt volgende week en één eigenaar heeft zelfs nog een zaak lopen bij de Raad van State tegen het gemeentelijke beleid.

Nu de gemeente afziet van het voorkeursrecht, kan deze zaak mogelijk ook worden gestopt.