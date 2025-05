Gemeente gaat onderzoek doen waar staalslakken zijn toegepast

Foto via Inspectie Leefomgeving en Transport

De gemeente gaat onderzoek doen op welke plekken staalslakken zijn toegepast. Staalslakken kunnen onder andere voor milieuproblemen zorgen.

De fractie van D66 had de wethouder om opheldering gevraagd. Vincent Boswijk: “Recente berichtgeving bracht de negatieve gevolgen van het gebruik van staalslakken aan het licht. Navraag van onze fractie maakte duidelijk dat ook in Groningen staalslakken zijn gebruikt, maar deze bleken afgedekt te zijn. Daarmee was het in eerste instantie voor ons afgedaan. Echter kwam toen de berichtgeving van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur die een vergelijkbare situatie in Friesland aan het licht bracht. Daar zijn afgedekte staalslakken gebruikt, maar waar grote gevolgen voor het milieu te zien waren. Daarnaast lijkt het erop dat we geen volledig beeld hebben van welke andere plekken staalslakken zijn gebruikt, bijvoorbeeld door particulieren. Dat baart mijn fractie zorgen.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Zorgt voor lage zuurgraad”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) zegt de zorgen over de risico’s van staalslakken te delen. “De risico’s treden op als de staalslakken in contact komen met grond- of regenwater. Dat water krijgt daardoor een enorm lage zuurgraad. Omdat het ook over grondwater gaat, is het niet voldoende om deze staalslakken af te dekken.” Staalslakken worden in Nederland gemaakt door Tata Steel. Het is een overblijfsel na de productie van staal: een grijs steenachtig spul dat zware metalen bevat. De Nederlandse overheid stimuleert de zogeheten circulaire economie: afval moet zoveel mogelijk worden hergebruikt.

“Overzicht dat we hebben is niet volledig”

Wijnja vertelt verder: “Zijn we bereid om met de Omgevingsdienst een inventarisatie te maken van alle locaties waar staalslakken zijn toegepast? Ja, daar zijn we zeker toe bereid. Een deel van deze locaties is al bekend. Maar het gebruik van deze staalslakken hoeft niet te worden gemeld. Het materiaal is namelijk vrij toepasbaar. Daarom denken we dat het overzicht dat we hebben, niet volledig is. Mocht er uit de inventarisatie blijken dat er risico’s zijn voor het milieu, dan zal per locatie beoordeeld worden of er maatregelen nodig zijn om die schadelijke effecten tegen te gaan en wie daar dan verantwoordelijk voor is.”

“Nog niet bekend hoe we de inventarisatie uit gaan voeren”

D66 had ook gevraagd of de gemeente bereid is om proactief inwoners, bedrijven en aannemers op te roepen om melding te doen: “We zijn nog ergens in het proces en het is nog niet precies bekend hoe we de inventarisatie uit gaan voeren. We kunnen ons er wel van alles bij voorstellen dat het proactief benaderen hier onderdeel van uit kan maken, maar daar moet nog een besluit over genomen worden.”