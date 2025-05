Gemeente gaat niet voor sloop kabouterhuisjes De Hoogte liggen

De 'Kabouterhuisjes' aan de Van Oldebarneveltlaan - Foto: Andor Heij

De gemeente gaat niet voor de sloop van de kabouterhuisjes in De Hoogte liggen. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen die door de fracties van de SP en de Partij voor het Noorden waren ingediend.

De kabouterhuisjes aan de Van Oldenbarneveltlaan en aan de Borgwal zijn in de jaren vijftig gebouwd als seniorenwoningen. Ze hebben vaak nog enkel glas en geen dakisolatie. Hoewel de huisjes karakteristiek zijn voor die periode en volgens de bewoners zouden moeten blijven staan, wil woningcorporatie De Huismeesters ze slopen en vervangen voor nieuwbouw. Renovatie staat namelijk niet in verhouding tot de kosten.

“Huidige woningen zijn verouderd en slecht geïsoleerd”

De gemeente erkent dat de woningen uniek zijn in de buurt, maar stelt dat de ruimtelijke kwaliteit zowel bij sloop en nieuwbouw als bij renovatie mogelijk is. “De huidige woningen zijn slecht geïsoleerd, verouderd en hebben niet-gangbare plattegronden,” schrijft de gemeente. “Als gemeente vinden we het minstens zo belangrijk dat de woonkwaliteit een impuls krijgt en we begrijpen daarom de keuze van de woningcorporatie om voor sloop en nieuwbouw te gaan.”

“Renovatie leidt niet tot de gewenste kwaliteitsverbetering”

Huurders lieten aan OOG weten dat ze meer zien in renovatie van de woningen, mede om het unieke karakter en het groen te behouden. De gemeente is echter niet bereid om hierin mee te gaan. “Als woningen oud, onderhoudsgevoelig en lastig te verduurzamen zijn, leidt renovatie vaak niet tot de gewenste kwaliteitsverbetering én staat het niet in verhouding tot de kosten,” legt de gemeente uit. “Op basis van deze afweging heeft De Huismeesters besloten tot sloop.” De gemeente benadrukt bovendien dat het besluit om te slopen bij de woningcorporatie ligt.

“Woningen zijn niet beschermd tegen sloop”

Volgens de gemeente hebben de woningen geen beschermde status: “De woningen zijn niet opgenomen in het bestemmingsplan ‘Gebouwd Erfgoed’, en dus niet beschermd tegen sloop vanuit het aspect Cultuurhistorie. De uitdaging is nu om toekomstbestendige, kwalitatieve woningen te ontwikkelen in het groen. Hierbij is het belangrijk de karakteristieke ruimtelijke elementen zoveel mogelijk te behouden, én de wensen en ideeën van de bewoners mee te nemen. De kleinschaligheid wordt gewaarborgd, dus een toename van het aantal woningen is gering.”

“Groen in de wijk gaat verbeterd worden”

Door de jaren heen is er op de percelen een fraaie flora en fauna ontstaan, waarbij de tuinen van de woningen doorlopend zijn. De gemeente erkent dat sloop en nieuwbouw impact zal hebben op het groen. “De achttien woningen grenzen aan het Spoorgroen. Dit betekent dat het groen voor de bewoners, maar ook voor de wijk verbeterd gaat worden. Voor de toekomst zien we een groene en leefbare omgeving in De Hoogte.”

Intensief participatietraject

De gemeente vindt ook dat er voldoende participatie in het project is geweest. “Begin vorig jaar is de woningcorporatie een intensief participatietraject gestart en ook blijft het de komende tijd in gesprek met de bewoners. Vanaf het begin is de corporatie transparant geweest over de scenario’s: renovatie of sloop en nieuwbouw. Er is een bewonerscommissie opgericht en er zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd waarbij alle bewoners waren uitgenodigd. Ook is er een vragenlijst gestuurd naar de bewoners over hun woon- en buurtbeleving. Tijdens het proces zijn de wensen van bewoners geïnventariseerd en zijn er onderzoeken uitgevoerd naar verduurzaming, kosten, woonkwaliteit en de ruimtelijke en groenkwaliteit.”

“Reactie bewoners was verdeeld”

De resultaten van deze onderzoeken zijn gedeeld en De Huismeesters heeft aangegeven zich te kunnen vinden in het besluit tot slopen. “Vervolgens is er een bewonersbijeenkomst georganiseerd in juli 2024 waar De Huismeesters de afweging tussen woningverbetering en sloop en nieuwbouw heeft toegelicht en het voorgenomen besluit heeft gepresenteerd. De reactie van de bewoners was verdeeld. Enkele bewoners zien liever dat de woningen worden gerenoveerd, maar er klonk ook een positief kritisch geluid, waarbij men ook kansen zag voor sloop en nieuwbouw, bij voorkeur met woningen met een eigen tuin in een groene setting voor een brede doelgroep.”

Met de bewoners is de afspraak gemaakt dat ze terug kunnen keren in de nieuwbouwwoningen die op de percelen gaan verrijzen.

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over het onderwerp: