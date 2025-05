Gemeente gaat handelen in oude cv-ketels: “Dit kun je niet aan de markt overlaten”

Foto: Joris van Tweel

Er komt een onderzoek hoe al geplaatste cv-ketels een rol kunnen spelen in de energietransitie. Een voorstel van GroenLinks haalde woensdagavond een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Het idee komt uit de koker van GroenLinks. Ceciel Nieuwenhout: “Binnen mijn fractie hebben we nagedacht hoe we de energietransitie voor inwoners nog wat makkelijker kunnen maken. De komende jaren gaan heel veel woningen aangesloten worden op het Warmtenet. Zij hebben, wanneer ze aangesloten worden, een overbodige cv-ketel staan. Deze ketels zouden goed gebruikt kunnen worden in woningen waar de huidige ketel defect is en waarvan al bekend is dat ze binnen afzienbare tijd op het Warmtenet worden aangesloten. Dit bespaart deze bewoners veel kosten.”

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks): “Onderzoek naar haalbaarheid”

Nieuwenhout: “Nu lijkt het nog een beetje een hypothetische discussie. Maar de komende jaren gaat er op dit gebied ontzettend veel gebeuren. Er zullen namelijk veel woningen van het aardgas afgaan. Met het voorstel vragen we om onderzoek te doen of het herplaatsen van ketels haalbaar is. Kunnen we dit realiseren? En op welke manier zou het dan het beste kunnen? En helpt dit ook om de energietransitie voor inwoners te vereenvoudigen?”

Daan Brandenbarg (SP): “Denken dat de markt moraal heeft is geloven in sprookjes”

Verschillende partijen denken dat het goed is om dit aan de markt over te laten. Olivier van Schagen van Student & Stad: “Als ik via een zoekmachine ga zoeken op tweedehands cv-ketels, dan kom ik best wel wat mogelijkheden tegen. Is dan niet de conclusie dat de markt dit goed op kan lossen?” Rik Heiner van de VVD: “Dit is geen kerntaak van de overheid. Dit moeten we aan de markt laten.” Daan Brandenbarg van de SP: “Toen we dit voorstel in de fractie bespraken, werd er gezegd, nou nou, moeten we nu ook al een gemeentelijk cv-bedrijf opzetten? Is dat nu wel nodig? Maar als ik de geluiden hier hoor, dan is het ontzettend nodig. De markt kan dit niet. De markt heeft maar één doel, en dat is winstmaximalisatie. De markt heeft geen sociale doelen. Denken dat de markt moraal heeft is geloven in sprookjes.”

Ceciel Nieuwenhout: “Kiezen voor een commerciële weg kost juist veel geld”

Nieuwenhout vindt dat ook. Waarbij het raadslid tegen Van Schagen zegt: “De markt biedt dit nu al aan. Er zijn tweedehands-opties. En er zijn cv-verhuurbedrijven. Maar waar het om gaat is dat dit de komende jaren op grote schaal gaat gebeuren. Wij vinden dat je niet voor de commerciële weg moeten kiezen, want dan kost het juist geld en verlies je het sociale aspect uit het oog. Daarom denken we dat de gemeente dit beter op kan pakken en dit bijvoorbeeld uitbesteed aan een sociaalwerkbedrijf.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Kunnen we het aardbevingsgebied hier ook bij betrekken?”

De ChristenUnie laat duidelijk blijken dat ze zich hebben laten informeren over het vraagstuk. Laurent Dwarshuis: “Op de markt zijn inderdaad tweedehands cv-ketels verkrijgbaar. Maar installateurs zijn huiverig om deze te installeren. Het is namelijk vaak onduidelijk wat de geschiedenis van deze ketels is. Hoe lang zijn ze buiten gebruik geweest? Waar zijn ze opgeslagen? Daarom is het veel verstandiger om dit zelf ter hand te nemen. En ons voorstel zou zijn om dit ook wat groter aan te gaan vliegen. In het aardbevingsgebied gaat er de komende jaren veel sloop-nieuwbouw plaatsvinden. Zijn er in dit gebied, op dit vlak, ook koppelkansen te bedenken?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Hergebruik is complexer dan het lijkt”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energie maakt het niet spannend. Hij geeft het voorstel ‘oordeel raad’, wat betekent dat het college niet tegen maar ook niet voor is: “Achter deze motie bevindt zich een hele logische gedachtegang. Maar ik wil wel een kanttekening plaatsen. Het hergebruiken van cv-ketels is complexer dan het lijkt. Om wat voorbeelden te noemen: een groot deel van de eigenaren huurt of least een ketel. Deze apparaten zullen niet beschikbaar komen voor de markt. De levensduur van een ketel is ongeveer tien jaar. Dit kan eventueel nog wat verlengd worden. Herplaatsen is echter niet altijd mogelijk. Want bij het herplaatsen zijn de normen van toepassing die op dat moment gelden.”

Toch lijkt het Broeksma wel verstandig om een onderzoek uit te voeren. “Uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar wil ik hier op terugkomen, waarbij er dan een antwoord komt op de vragen hoe groot dit probleem is en wat dit ons op gaat leveren.” De motie krijgt uiteindelijk 32 stemmen voor en 9 tegen. D66, VVD en PVV stemmen tegen het voorstel. Daarmee is de motie aangenomen en komt er dus een onderzoek.