Gemeente gaat geen fietsenrekken plaatsen op Emmaplein: “Doorfietsen naar Europapark”

Foto via Student & Stad

De gemeente is niet van plan om tijdelijke fietsenrekken te plaatsen op of nabij het Emmaplein. Vanwege de werkzaamheden aan het spoor stonden er afgelopen weekend tientallen fietsen rond het plein geparkeerd.

Voor de fractie van Student & Stad was dit aanleiding om vragen te stellen. Pablo Vermerris: “Afgelopen zondag liep ik langs het Emmaplein toen ik daar een heleboel fietsen geparkeerd zag staan. Door de grootschalige werkzaamheden aan het spoor vertrekken er treinvervangende bussen vanaf het Emmaplein. Met als gevolg dat mensen hier hun fietsen parkeren. Mijn fractie vraagt zich af of we op dit plein ook fietsenrekken kunnen plaatsen. Ook vanwege het feit dat de werkzaamheden aan het spoor nog tot 12 juli gaan duren.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Plein moet toegankelijk blijven”

Maar dat is wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer niet van plan. “Fietsen is belangrijk en het stallen van fietsen krijgt dezelfde aandacht als het autoparkeren. Het plaatsen van rekken op het Emmaplein kan echter niet. Het plein moet toegankelijk blijven voor wandelaars en voor slechtzienden die de blindegeleidelijn volgen. Het plaatsen van honderden rekken zal duizenden fietsen aantrekken. Ons advies is om de fiets te parkeren in het Stadsbalkon, tweehonderd meter verderop. Of om door te fietsen naar het Europapark, waar duizenden stallingsplaatsen zijn gecreëerd, en daar op de trein te stappen.”

“We weten niet zo goed waarom er juist op het Emmaplein veel fietsen werden geparkeerd”

De wethouder heeft de beelden op het Emmaplein ook gezien en zegt dat mensen die hun rijwiel op het Emmaplein stallen daar de komende periode explicieter dan in het afgelopen weekend is gebeurd op aangesproken zullen worden. “We weten niet zo goed waarom er juist op het Emmaplein veel fietsen werden geparkeerd. Zoals u weet bestaan de werkzaamheden aan het Hoofdstation uit verschillende fases. Afgelopen weekend zaten we in een fasewisseling. Wat je ziet is dat zo’n wisseling vaak tot problemen leidt. Maar na enkele dagen is er gewenning en lost het zichzelf op. Wij denken dat het hier ook het geval zal zijn.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Je kunt ook rekken plaatsen op het gras?”

Toch is Vermerris niet helemaal tevreden: “Maar je zou ook rekken kunnen plaatsen op de grasstroken in de buurt van het Emmaplein. Daar is voldoende ruimte.” Maar ook dat wil Broeksma niet: “Het zou een keuze kunnen zijn, maar het doet afbreuk aan de kwaliteit van de singels. Het is niet iets wat je wilt. We hebben het over een periode van 64 dagen, dus het is niet niks. Terwijl je tweehonderd meter verderop een fietsenstalling hebt staan. Daar kun je het rijwiel onder de grond parkeren. Of je fietst door naar het Europapark. Wij willen het karakter van de singels bewaren.”

Partij voor het Noorden merkt op dat de bewaakte fietsenstalling bij het Hoofdstation afgelopen weekend niet bereikbaar was vanwege een hek dat de weg versperde. Terwijl er in dit gebied geen werkzaamheden plaatsvonden. Broeksma wil dit uitzoeken en zegt deze situatie op te lossen.