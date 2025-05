‘Geen aanwijzingen voor ‘needlespiking’ tijdens Koningsnacht’

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De gemeente Groningen heeft geen signalen ontvangen van zogenaamd ‘needlespiking’ tijdens de afgelopen Koningsnacht. Dat laat het college woensdag weten. Het signaal wat binnenkwam bij de Nachtraad is volgens het gemeentebestuur onbevestigd.

Het college geeft daarmee antwoord op vragen van de Stadspartij over het vermeende incident. Ook bij politie, horeca en andere partners zijn geen meldingen gedaan van needlespiking of vergelijkbare vormen van grensoverschrijdend gedrag. Daarom ziet het college nu geen reden om het veiligheidsbeleid aan te passen of aanvullende acties te ondernemen.

In 2022 kreeg needlespiking landelijke aandacht. Destijds zijn in Groningen gesprekken gevoerd met politie, GGD, artsen en horeca. Er is toen onderzocht of het fenomeen daadwerkelijk voorkwam in de stad. Uit onderzoek bleek ook toen dat er in geen enkel geval sprake was van drogering via een injectienaald. Wel werden hoge concentraties alcohol en drugs aangetroffen bij de vermeende slachtoffers.

Omdat needle piking sindsdien niet is vastgesteld en wetenschappelijk bewijs ontbreekt, wordt er geen aparte aanpak of campagne opgestart. Wel blijft de gemeente in gesprek met horeca, hulpdiensten en andere partijen over de veiligheid in het uitgaansleven. Zo wordt de veiligheid tijdens evenementen blijvend gemonitord.