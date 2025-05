Foto; 112 Groningen

In een woning aan de J.A. Feithstraat in de Herewegbuurt is maandag een gaslek ontstaan. De straat werd daarom geheel afgesloten voor de veiligheid.

Omdat niemand thuis was, heeft de brandweer een raam geforceerd om binnen te komen. In de woning werden metingen gedaan om de situatie te beoordelen.

Na het afsluiten van de gaskraan was het lek tijdelijk onder controle. Bouwvakkers ontdekten het lek en spoten de leiding vol met kit om verspreiding van het gas te voorkomen.