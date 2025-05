Gans met gebroken vleugel door hulpverleners gered

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Medewerkers van Dierenambulance Groningen en duikers van de brandweer hebben zondagmiddag aan het Geert Teispad een gans met een gebroken vleugel gered. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 14.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Medewerkers van de Dierenambulance waren al enige tijd bezig om het dier te vangen”, vertelt Ten Cate. “De gans heeft door nog onbekende oorzaak een gebroken vleugel opgelopen en heeft medische zorg nodig. Om dit te kunnen geven moet het overgebracht worden naar een zorglocatie.”

De gans dacht daar echter anders over, want die wilde zich niet laten vangen. “Het dier vluchtte steeds het water in. Daarom werd de hulp ingeroepen van de brandweer. Toen de duikers arriveerden bevond de gans zich op het droge. Maar terwijl de Dierenambulance aanstalten maakte om de gans te vangen, vluchtte het dier weer het water in. Uiteindelijk lukte het toch om de gans te vangen. Het is dier is opgevangen en zal de komende tijd medische behandeling gaan krijgen.”