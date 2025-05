Forum Groningen krijgt extra jaar voor stabiele exploitatie, geld naar onderhoud en ‘upgrade’ bieb

Foto Andor Heij: Doorkijk naar Forum Groningen

De gemeente wil de tijd waarin Forum Groningen financieel op eigen benen moet gaan staan met een jaar verlengen, tot en met 2026. Ook wil het gemeentebestuur het geld wat nog in de pot zit voor Forum grotendeels gaan uitgeven.

Het was de bedoeling dat Forum Groningen dit jaar financieel op eigen benen zou gaan staan. Het pand werd iets meer dan vijf jaar geleden opgeleverd en kreeg in de afgelopen jaren steun van het college om financieel zelfstandig te kunnen worden.

In die pot zit nu nog bijna anderhalf miljoen euro. Een groot deel van het geld uit deze pot wordt nu aangesproken en de zogenaamde aanloopperiode wordt met een jaar verlengd.

Onderhoud en ‘upgrade’ bieb

Van de 1,45 miljoen euro wil het college nu 700.000 euro reserveren voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw. Het geld is nodig vanwege aanpassingen aan onder andere de roltrappen, de lift naar het dak en de klimaatinstallatie. Die onderdelen zijn intensief gebruikt sinds de opening van het Forum.

Daarnaast staan er veranderingen op stapel: vanaf 2026 krijgt Forum Groningen een wettelijke taak als volwaardige bibliotheek. Daarvoor zijn extra activiteiten nodig, zoals educatie en digitale toegang tot informatie.

Het Forum houdt daarnaast 460.000 euro beschikbaar voor mogelijke exploitatietekorten. Het resterende bedrag van ruim drie ton gaat terug in de gemeentekas.

‘Meer tijd nodig voor stabiele basis’

Forum Groningen wist voor dit jaar een sluitende begroting in te dienen. Het verwachte tekort over 2024 werd teruggebracht van bijna 1 miljoen naar zo’n twee ton, vooral door lagere kosten en hogere inkomsten. Ook werden in 2023 zo’n 2,5 miljoen bezoekers geteld, en nam het aantal bibliotheekabonnementen toe.

Toch vindt het gemeentebestuur dat het Forum meer tijd nodig heeft voor een stabiele financiële basis. Door de coronajaren kon de oorspronkelijke aanloopperiode van vijf jaar niet goed worden benut. De verlenging moet het Forum helpen zich verder voor te bereiden op de nieuwe wettelijke taken.

De plannen van de gemeente zijn nog geen beklonken zaak. Het college moet nog toestemming geven voor de geplande uitgaven.