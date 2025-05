Forse straffen voor bommenleggers Groningen en Winschoten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Drie mannen uit Tilburg zijn tot forse straffen veroordeeld voor hun rol bij twee bomaanslagen in Winschoten en een in Groningen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Een 19-jarige inwoner van Tilburg heeft bekend dat hij op 12 september 2023 een zwaar explosief heeft geplaatst bij de voorgevel van een beautysalon in de Herestraat. De explosie veroorzaakte veel schade.

De aanslag had alles te maken met een langdurig conflict tussen twee rivaliserende bendes uit Winschoten. Ook daar was sprake van geweld, compleet met bommen, schietpartijen en aanslagen.

Omdat hij destijds nog minderjarig was, valt zijn straf mild uit: hij is veroordeeld tot 275 dagen cel, waarvan 180 voorwaardelijk. Omdat hij het onvoorwaardelijke deel al uitgezeten, hoeft hij niet terug de cel in. Wel krijgt hij nog de maximale taakstraf van 200 uur.

Twee andere mannen kregen voor hun aandeel bij twee aanslagen in Winschoten een veel zwaardere straf, resp. 3 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk, en 2,5 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.