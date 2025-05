Forse rookontwikkeling door brand op bedrijventerrein De Hoogte

Foto: 112 Groningen

In een verzamelgebouw aan de Smirnoffstraat op bedrijventerrein De Hoogte is woensdagmiddag brand uitgebroken. De brand zorgde voor forse rookontwikkeling.

De brand brand kort voor vieren uit bij een bedrijf in inbraakpreventie. In het pand zitten meerdere bedrijven gevestigd en mogelijk is ook een textielbedrijf in het gebouw getroffen.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit, waaronder een hoogwerker en een schuimblusvoertuig. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur waarschijnlijk ontstaan in isolatiemateriaal aan de buizenzijde van het pand. De brand is vervolgens naar binnen geslagen.