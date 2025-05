Forse file op Ring-Zuid door ongeluk in verdiepte ligging

Foto: 112 Groningen

In de verdiepte ligging van Ring-Zuid vond dinsdagochtend kort voor het middaguur een ongeluk plaats. De weg is daardoor gedeeltelijk dicht. Daardoor is het flink druk op de zuidelijke ringweg richting het Julianaplein.

De hulpdiensten zijn snel ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen en de situatie onder controle te krijgen. Bij het ongeluk waren meerdere auto’s betrokken. Zeker één inzittende is meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Drie rijstroken werden afgesloten vanwege het ongeluk. Dat zorgde voor flinke verkeersdrukte, met langzaamrijdend tot stilstaand verkeer vanaf knooppunt Euvelgunne.