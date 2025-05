Fietsersbond blij met opening Esperantotunnel: “Niet meer omrijden”

Foto: Rieks Oijnhausen

Fietsersbond Groningen is blij dat komende donderdag de nieuwe Esperantotunnel geopend wordt. Volgens voorzitter Wim Borghols is daarmee de oude verbinding van voor 2020 weer terug.

“Je hoeft straks niet meer om te rijden via het Herewegviaduct of station Europapark”, laat Borghols aan Aanpak Ring Zuid weten. “Toen vijf jaar geleden de spoorwegovergang bij de Esperantostraat werd gesloten, moesten veel mensen ineens flink omfietsen. Erg onhandig. Langs de zuidelijke ringweg liep namelijk altijd een prima fietsroute. Met de nieuwe Esperantotunnel is die verbinding straks weer terug.”

“Fietspad is veel rechter en gestroomlijnder”

Naast de Esperantotunnel gaat komende donderdag ook het Zuiderplantsoen open. Borghols is positief over de nieuwe route. “Het fietspad door het Zuiderplantsoen is nu veel rechter en gestroomlijnder. Het is een brede route, door een groene omgeving zonder kruisingen met ander verkeer. Vroeger moest je via de Meeuwerderbaan en de Waterloolaan, een beetje kruip-door-sluip-door. Dat is nu voorbij. De reistijd zal vergelijkbaar zijn met vroeger, maar het fietst een stuk prettiger.” Grootste winst is de veilige kruisingsvrije doorgang bij het Vrijheidsplein: “Vroeger moest je daar als fietser een oprit en afrit van de snelweg oversteken. Echt levensgevaarlijk. Dat is nu gelukkig opgelost.”

Verdwijnen tunnel bij Emmaviaduct

Toch zijn er ook kritiekpunten. Het verdwijnen van de tunnel nabij het Emmaviaduct noemt Borghols een teleurstelling. “Recentelijk gebeurden daar nog twee ongevallen. Of de fietser het verkeerslicht negeerde, of dat de automobilist door rood reed, weet ik niet. Maar het blijft een lastig punt: je moet tegen een helling op en schuin wachten voor het stoplicht.” Om het probleem op te lossen pleit de Fietsersbond voor een nieuw tunneltje. Mocht een tunnel er gaan komen dan vraagt Borghols om een goede oplossing gedurende de werkzaamheden: “We willen niet weer, zoals bij de Esperantotunnel, dat fietsers jarenlang moeten omrijden.”