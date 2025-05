Fietser in binnenstad heeft flinke pech: duizenden bijen nestelen zich op kettingkast

Foto: Jasper Beentjes

Een bijenvolk vond dinsdagmiddag een bijzondere plek om even te ‘hangen’: de kettingkast van een fiets aan de Munnekeholm.

Voorbijgangers keken verbaasd naar het tafereel op de fiets, geparkeerd bij de sportschool in het voormalige postkantoor aan de Munnekeholm. “Dit is wel heel bijzonder om te zien”, vertelt Jasper, die ook de onderstaande beelden maakte. “Ik denk dat er zeker een paar duizend bijen op deze fiets zitten. Ongelofelijk.”

‘Bijen willen hangen’

“De honingbijen hebben een natuurlijke manier van voortplanten, waarbij ze in mei en juni gaan zwermen”, vertelt imker Marjolein de Jong van imkerij Stadsgoud. “Het volk splitst zich op. Dan vliegt de oude koningin weg en zoekt elders een nieuwe plek om te wonen met haar volk. In de tussentijd hangen ze ergens in de buurt. Vaak is dat een boom of een lantaarnpaal. Of een fiets, zoals hier. Ze willen graag aan iets hangen, terwijl de speurbijen op zoek gaan naar een geschikte plek voor een nest.”

‘Zie je dit? Bel een imker’

Wie zo’n zwerm tegenkomt, doet er volgens De Jong goed aan om een imker te bellen. De Jong ging dinsdag zelf naar de Munnekeholm om de zwerm te verwijderen. “Als ze daar hangen, zijn er speurbijen actief. Dan is het zaak een imker te bellen, zodat het volk een goede plek krijgt waar ze veilig kunnen wonen.”