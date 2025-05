Fietser gewond bij verkeersongeluk Nieuwe Sint Jansstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de Nieuwe Sint Jansstraat is een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.15 uur ter hoogte van de kruising met de Agricolastraat. “De automobilist bevond zich op de Nieuwe Sint Jansstraat”, vertelt Ten Cate. “De fietser kwam uit één van de zijstraatjes en is over het hoofd gezien door de automobilist waardoor een aanrijding het gevolg was. De fietser kwam hierdoor ten val en raakte gewond.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht.