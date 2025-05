Fietser geschept door camperbestuurder bij Kardinge

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Kardingerweg is een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur ter hoogte van het Meedenpad. “De bestuurder van een camper wilde de busbaan en het fietspad oversteken om richting de N46 te rijden”, vertelt Ten Cate. “Een fietser die zich op het fietspad bevond is over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was. De persoon kwam ten val en raakte gewond.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancemedewerkers hebben de fietser gestabiliseerd. Daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Vanwege het ongeluk was de weg vanaf het Kardingerplein richting de rotonde bij Kardinge enige tijd afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.