Fiets- en voetgangersoversteek Brailleweg wordt veiliger gemaakt

Foto: 112 Groningen

De gemeente Groningen en Aanpak Ring-Zuid gaan maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren op de oversteek bij de Brailleweg en het Emmaviaduct, ter hoogte van de voormalige Amaliatunnel.

Sinds 2023 is de fietstunnel op deze plek verwijderd. In plaats daarvan is een gelijkvloerse oversteek met verkeerslichten aangelegd. De afgelopen weken kwamen er meldingen binnen van ongevallen en gevaarlijke situaties. Auto’s uit de richting van het centrum waren eind vorige maand meermaals betrokken bij ongelukken met fietsers bij de oversteek. Zeker twee mensen raakten daarbij gewond.

Daarom bekijkt de gemeente samen met projectorganisatie Aanpak Ring Zuid welke verbeteringen mogelijk zijn. Volgens de gemeente is de oversteek volgens de regels aangelegd. Maar er wordt nu gekeken naar tijdelijke aanpassingen zoals beter zichtbare verkeerslichten, opvallende borden en aangepaste belijning. Ook zijn de ontruimingstijden van de verkeerslichten (hoelang het duurt voordat de lichten op groen springen voor auto’s en op rood voor fietsers) al aangepast.

Een nieuwe fietstunnel komt er pas na 2027. Eerst moet het Emmaviaduct worden aangepast voor de busroute naar het nieuwe station. Die werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2027 klaar. Pas daarna kan gestart worden met de bouw van de tunnel. Tot die tijd worden verbetermaatregelen onderzocht en waar mogelijk snel uitgevoerd.