Festival voor mbo-studenten over dat wat je niet op school leert

Foto: Rieks Oijnhausen

Zo’n 1200 mbo-studenten van Noorderpoort en Alfa-college bezoeken op dinsdag 20 en woensdag 21 mei op het Paradigm terrein bij de voormalige suikerfabriek het Ik Weet Alles FestivAL (IKWAF).

Op dit festival volgen de studenten workshops over onderwerpen waar ze meer over willen leren, maar die geen onderdeel zijn van het reguliere onderwijs. Het festival wordt georganiseerd door Jimmy’s, Noorderpoort en Alfa-college en is onderdeel van het burgerschapsonderwijs op de scholen.

Er zijn tal van worpshops, zoals discussiëren over de effecten van sociale media, het leren van levensreddende handelingen, een masterclass leuke seks en leren over crypto’s. In de pauze is er karaoke en kunnen studenten leuke spellen doen, zoals XL jenga, spijkerslaan of een wedstrijdje roeien. Bovendien zorgen studenten van het alfa-college voor lekkere hapjes.

Studenten van Noorderpoort en Alfa-college zijn niet alleen bezoeker, maar helpen ook mee in de organisatie, zoals bij het wijzen van de weg en de aankleding van het terrein. Ook de onderwerpen van de workshops komen uit de koker van de studenten.

Marlies Blaauw, coördinator Burgerschap bij Noorderpoort: “In het mbo-onderwijs hebben we de opdracht om studenten niet alleen op te leiden voor hun vak, maar ze ook de tools te geven om als mens hun weg te vinden in onze continu veranderende samenleving, Tijdens het festival gaan studenten in gesprek over thema’s die aansluiten op hun belevingswereld, om ze zo nog beter voor te bereiden op de toekomst.”