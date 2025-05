Feestweek in Haren van start: “Belangrijk dat je weet wie je buren zijn”

Foto: Esther Wiersema

In de wijk Oosterhaar in Haren is dit weekend de jaarlijkse feestweek van start gegaan. Esther Wiersema van buurthuis De Mellenshorst vertelt dat er een groot scala aan activiteiten is opgezet.

Esther, wat klinkt het gezellig bij jullie!

“Zojuist om 14.00 uur is bij ons buurthuis de familiedag van start gegaan. Bij het gebouw staan allemaal foodtrucks. Stemmingsorkest Unique speelt en zingt vrolijke liedjes. We hebben een Rad van Avontuur waarbij je voor een bedrag van 1 euro een lootje kunt kopen. Als het lootje matcht met waar het rad op uitkomt, win je een leuke prijs. Ook hebben we een grote stormbaan bij het gebouw staan en zojuist is de vossenjacht van start gegaan. Zo’n veertig kinderen zijn op zoek naar de vossen die zich in de omgeving verstopt hebben. Later vanmiddag komt er nog een goochelaar.”

Het is een immens programma wat jullie aanbieden. Wanneer zijn de voorbereidingen gestart?

“Negen maanden geleden zijn we begonnen. Wij organiseren dit niet alleen. We werken innig samen met wijkvereniging Ons Belang Oosterhaar. Samen zijn we om tafel gaan zitten om een mooi programma op te zetten waarbij er voor ieder wat wils is. We bieden dit ook al heel wat jaren aan. Tijdens de coronacrisis hebben we het logischerwijs niet kunnen organiseren. We merkten dat het in de jaren na de pandemie lastig was om het weer op te starten. We hadden het gevoel alsof we het wiel opnieuw moesten uitvinden. Maar dit jaar heeft het weer ‘schwung’. En het prachtige weer is daarbij natuurlijk een cadeautje.”

De feestweek begon gisteren al, hè?

“Klopt. We hebben gekozen voor een ludieke start. Je kent Dominique misschien wel? Dominique was tot vorig jaar een hele populaire postbezorger in deze wijk. Hij moest echter afscheid nemen, waar inwoners behoorlijk verdrietig over waren. De band is echter gebleven en Dominique is gisteren op een ijskar door de wijk getrokken. Via de telefoon konden kinderen zien waar de ijskar zich bevond. Veel kinderen, en stiekem kan ik vertellen dat ook heel wat oudere kinderen, naar de kar kwamen om een ijsje te halen. Het zorgde voor flink wat positieve reuring in de wijk.”

En later op de dag konden de voetjes van de vloer?

“Dat klopt! In het begin van de avond hadden we een kinderdisco met muziek van dj Dr. Music. Daar kwamen zeker zestig kinderen op af, waarmee we echt kunnen spreken over een groot succes. Later op de avond vond een 80’s en 90’s party plaats met dezelfde dj. We hadden het verzoek gedaan om verkleed naar het feest te komen, en zeker de helft van de deelnemers had hier gehoor aan gegeven. We hebben een mooie en gezellige avond gehad.”

Hoe belangrijk is een dergelijke feestweek voor Oosterhaar?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Als je de wijk van nu vergelijkt met zo’n vijftig jaar geleden, dan zie je dat de samenhang is veranderd. Je hebt nog steeds veel inwoners die hier geboren en getogen zijn, maar er is ook veel import bijgekomen. Op de een of andere manier is het lastig om contact te maken. Het komt daarom steeds vaker voor dat je niet weet wie je buren zijn. Daarom is een feestweek cruciaal. Je biedt een laagdrempelig evenement aan waar iedereen op af kan komen. Door de activiteiten ontstaat er contact. En zo komt het voor dat je ineens in gesprek bent met je buren die je helemaal niet kent.”

Dat je elkaars buren niet kent, dat kennen we vanuit de stad. Maar dat dit nu ook in Oosterhaar gebeurt…

“Ik denk dat het overal wel voorkomt. Terwijl het helemaal niet hoeft. Oosterhaar is een echte volkswijk, maar er is ook eenzaamheid. Dat je de buren kent is waardevol. Handig als je eens een lamp op wilt hangen als dat jezelf niet lukt, of als je vergeten bent om de suiker uit de supermarkt mee te nemen. Maar ook om een oogje in het zeil te houden. Zelf houd ik bijvoorbeeld een buurman wat in de gaten. In de ochtend check ik even of hij al in de woonkamer zit. Toen een tijdje geleden de gordijnen dicht bleven, heb ik familieleden een berichtje gestuurd. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn, maar zoiets is wel waardevol. Het is noaberschap.”

Komende zaterdag vindt de slotdag plaats. Als je kijkt naar het programma, waar ben je nu het meest trots op?

“Eigenlijk zijn we trots op alle onderdelen. De 80’s en 90’s party gisteravond, die ik al even benoemde, die organiseerden we voor het eerst. Dat het zo succesvol uitpakt, dat is geweldig. Morgenavond hebben we een bordspelavond in samenwerking met bordspelclub Hoge Ogen. Elk jaar is dat een succes. Ik verwacht dat het dit keer niet anders zal zijn. Maar ook komende woensdagmiddag onze kindermiddag. Kinderen die taarten gaan bakken waarbij de resultaten beoordeeld worden door bakker Haafs uit het dorp. Er is zoveel te benoemen waar we trots op zijn.”

Jullie zullen ook trots zijn op de vrijwilligers?

“Absoluut. Zonder hen kunnen we dit niet organiseren. En in dat opzicht zie je dat zo’n feestweek nu al zijn vruchten afwerpt. Vandaag konden we voor een aantal onderdelen nog wat hulp gebruiken, waarop we een oproepje hebben gedaan. Direct kwamen er drie aanmeldingen binnen. En weet je wat zo leuk is? Dat die mensen direct aangaven dat ze wel vaker willen helpen. En dat geldt ook voor één van de vossen bij de vossenjacht, die vaker een rol wil spelen. Dat maakt mij heel blij en gelukkig. Ja, zo’n feestweek is goud waard.”

Een overzicht van de activiteiten vind je hieronder. Meer informatie vind je op de website van Ons Belang Oosterhaar.