FC Groningen wint prijs voor maatschappelijk project ‘FamilieFit’

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft de derde prijs gewonnen bij de uitreiking van de Voetbal Geeft Prijs. De club ontvangt 20.000 euro voor het project ‘FamilieFit’, een nieuw programma dat zich richt op gezinnen in armoede.

De prijs is onderdeel van een jaarlijkse competitie van de Eredivisie, VriendenLoterij en ESPN. Clubs konden een nieuw maatschappelijk project insturen. De uitslag is bepaald door een vakjury en publieksstemmen. Heracles Almelo eindigde op de eerste plek met ‘Kleedkamersessies’ en kreeg 50.000 euro. Feyenoord werd tweede met ‘Feyenoord Forever’ en ontving 30.000 euro.

FC Groningen wil met het gewonnen bedrag investeren in de start van FamilieFit. FamilieFit is een 10-weeks programma waarin gezinnen samen werken aan een gezonde leefstijl. Ze doen dit onder begeleiding van trainers van Stichting FC Groningen in de Maatschappij. Thema’s als beweging, voeding, slaap en mentale kracht staan centraal. Het doel is om gezinnen fysiek en mentaal sterker te maken. De inschrijving opent binnenkort.