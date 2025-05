FC Groningen verliest met ruime cijfers van AZ

FC Groningen heeft zaterdagavond op bezoek bij AZ Alkmaar met 3-0 verloren. Al in de negende minuut zette Sven Mijnans de thuisploeg op voorsprong, na een half uur vond ook Ernest Poku het doel. Vlak na rust schoot Mexx Meerdink de derde Alkmaarse treffer binnen. FC Groningen staat door het verlies op de elfde plek in de Eredivisie.

Na de ruime overwinning op RKC (6-1) en het veiligstellen van Eredivisie-deelname komend seizoen kan FC Groningen zich nog richten op een eventuele ‘ kers op de taart’ van een al geslaagd seizoen: deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Daarvoor moeten nog drie lastige hordes genomen worden, waarbij FC Groningen struikelde over de eerste: de uitwedstrijd in Alkmaar bij AZ en is het afhankelijk van resultaten van anderen om nog te stijgen naar die negende plek.

Vroege achterstand

FC Groningen komt in het zonnige Alkmaar al vroeg op achterstand. In de negende minuut komt Denso Kasius op aan de rechterkant en ziet zijn lage voorzet binnen getikt worden door AZ-aanvoerder Mijnans, die zijn 100ste wedstrijd in het shirt van AZ speelt. Hoewel de FC nog aardig mee voetbalt, komen de Groningers niet tot grote kansen. Leandro Bacuna ziet een vrije trap naast gaan en Luciano Valente stuit twee keer op AZ-keeper Owuso-Oduro.

Na een halfuur spelen kan Ernest Poku vanaf de middenlijn vrij op het doel van Etienne Vaessen af stormen. Hoewel Hjalmar Ekdal nog de achtervolging inzet worden hij en Vaessen afgetroefd en kan Poku de bal eenvoudig binnenschieten: 2-0. Waar Groningen na de eerste tegentreffer nog wat lijkt te kunnen creëren, weet het na het tweede doelpunt niets meer in te brengen. Na 45 minuten gaan de Groningers met een 2-0 achterstand richting de kleedkamers.

Weer een snel doelpunt

Na rust slaat AZ weer razendsnel toe. In de 49ste minuut moet Vaessen voor de derde keer vissen, nadat Mexx Meerdink het Groningse doel heeft gevonden. De wedstrijd is met 40 minuten te gaan al gespeeld. Groningen komt niet echt meer aan voetballen toe en creëert nauwelijks nog kansen. AZ speelt de wedstrijd rustig uit en houdt de 3-0 op het scorebord.

Als de FC een kans wil houden op het halen van de play-offs, moet het bijna wel winnen van Ajax, dat woensdagavond op scherp naar de Euroborg zal afreizen. Door de winst van PSV en het verlies van de Amsterdammers tegen NEC wordt de titelstrijd nog extra spannend. Bij winst van Ajax en verlies van PSV wordt Ajax in de Euroborg kampioen. Verlies of een gelijkspel betekent dat Ajax de titel nog aan zich voorbij kan zien gaan.