FC Groningen op volle oorlogssterkte tegen Ajax

De Euroborg stroomt langzaam vol (foto: Wouter Holsappel)

FC Groningen kan woensdagavond in een uitverkochte Euroborg tegen Ajax beschikken over een complete fitte selectie.

De belangen in de wedstrijd zijn groot. FC Groningen speelt nog voor een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Doordat Fortuna Sittard geen licentie heeft gekregen om Europees voetbal te spelen, is plek tien voldoende. Groningen staat elfde.

Ajax staat eerste en heeft door de nederlaag tegen NEC nog maar een punt voorsprong op PSV. Het kan dus een waar spektakelstuk worden.

“We kijken er met z’n allen enorm naar uit”, aldus FC Groningen-trainer Dick Lukkien. “We hebben heel veel zin om te spelen. We willen er bovenop zitten en zullen gezien de kwaliteiten van Ajax soms ook achteruit worden gedrukt. Dat betekent echter ook dat er ruimtes komen te liggen, waarvan wij zo goed mogelijk gebruik moeten zien te maken.”

FC Groningen – Ajax start woensdagavond om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.