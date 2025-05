FC Groningen eindigt seizoen kleurloos met 2-0 nederlaag in Zwolle

FC Groningen heeft het seizoen in mineur afgesloten. In een matige wedstrijd tegen PEC Zwolle werd met 2-0 verloren door doelpunten van Younes Namli en Dylan Mbayo. Door de nederlaag grijpt de ploeg van Dick Lukkien definitief naast deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De FC eindigt uiteindelijk als dertiende in de Eredivisie.

Voor beide ploegen stond er zondagmiddag nog veel op het spel. De strijd om een ticket voor de play-offs was volop gaande, en bij winst had FC Groningen zich zo goed als verzekerd van een plek in de nacompetitie. Opvallend in de basisopstelling was de keuze voor Romano Postema in de spits. Hij verving de geschorste Luciano Valente. Ook eerste keeper Etienne Vaessen was geschorst; Hidde Jurjus nam zijn plaats in het doel over.

Nog voor het eerste fluitsignaal viel het uitvak op met een indrukwekkend spandoek waarop Groningse spelers waren afgebeeld, vergezeld door de tekst “Van loug en stad.” Onder anderen Valente en Vaessen, ondanks hun schorsing, waren aanwezig op de tribune om hun ploeg te steunen.

De wedstrijd begon rommelig aan beide kanten. In de derde minuut leek Thom van Bergen op weg naar een kansrijke positie, maar door aarzelend handelen strandde zijn actie op een Zwolse verdediger. Beide ploegen slaagden er lange tijd niet in om grote kansen te creëren. Pas na ruim een half uur kwam er iets van dreiging: El Azzouzi dribbelde fraai door de Groningse verdediging, maar zijn schot vloog hoog over.

De grootste mogelijkheid voor FC Groningen kwam in de 36e minuut. Schreuders kapte zijn tegenstander knap uit, maar mikte vervolgens in het zijnet. Lang bleef het vervolgens stil, tot minuut 44. Slordig verdedigen aan Groningse zijde leidde ertoe dat Namli de bal voor de voeten kreeg. De middenvelder schoof de bal beheerst langs Jurjus: 1-0 voor PEC, op dat moment een terechte tussenstand.

Na rust probeerde FC Groningen de rug te rechten, maar het was PEC dat de betere kansen kreeg. In de 59e minuut moest Jurjus ingrijpen op een gevaarlijke inzet om een grotere achterstand te voorkomen. Trainer Dick Lukkien greep in met een dubbele wissel: Willumsson en Peersman kwamen in het veld voor Kwakman en Prins.

Toch werd het kort daarna 2-0. Na een corner van FC Groningen gooide PEC-doelman Jasper Schendelaar de bal razendsnel uit. De bal belandde op de middenlijn, waar de snelle Mbayo sneller anticipeerde dan de verdedigers van Groningen. Hij sprintte richting het doel en rondde koelbloedig af. Vooral het inzicht van Schendelaar was opvallend bij deze treffer.

Na het tweede doelpunt bracht Lukkien nog twee wissels: Bacuna en Rente maakten plaats voor Emeran en Tika de Jonge. De grootste kans van de tweede helft kwam in minuut 73. Van Bergen haalde uit met een hard schot dat via de paal weer het veld in stuiterde. Het was het enige wapenfeit van Groningen dat nog enigszins gevaarlijk was.

Een slotoffensief bleef uit. In tegenstelling tot het spektakelstuk tegen Ajax van afgelopen woensdag, ontbraken vandaag lef, energie en overtuiging. FC Groningen sluit het seizoen daardoor in mineur af, met een teleurstellende dertiende plek als eindresultaat.